Directorio del Partido Nacional: compra de Orsi “se conversó” y es “un tema que necesariamente tiene que explicar el presidente”

Sobre el funcionamiento de la Jutep, Álvaro Delgado dijo que realizaron reuniones por “algunas resoluciones que no se ajustan a los componentes técnicos de la jurídica”, y consideró que el organismo “se está politizando”.

El directorio del Partido Nacional (PN) sesionó este lunes. Su presidente Álvaro Delgado dijo en conferencia de prensa al término de la reunión que la adquisición de una camioneta con 25.000 dólares de descuento por parte del presidente Yamandú Orsi “se conversó” durante el encuentro.

Sin embargo, evaluó que se trata de “un tema que necesariamente tiene que explicar el presidente de la República”, no la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep), para que “la opinión pública tenga cabal conocimiento de cuál es la situación real” ya que hasta ahora las declaraciones han sido “distorsivas”.

Además, recordó la declaración que emitieron sobre el funcionamiento de la Jutep. Un par de semanas atrás, tras una reunión entre la agrupación parlamentaria y el directorio del Partido Nacional (PN), los nacionalistas anunciaron que harán “consultas jurídicas” ante “hechos que tienen apariencia delictiva” en el accionar de la Jutep. “Nos reunimos con la agrupación parlamentaria, el directorio y el miembro de la minoría de la Jutep –el doctor Calabria– sobre algunas resoluciones que no se ajustan a los componentes técnicos de la jurídica y se está politizando el organismo. Es más, se están haciendo algunas consultas con abogados”, dijo este lunes Delgado.

Directorio del PN integró comisiones para “monitorear algunas situaciones” que analizan “con mucha preocupación”

Delgado informó que resolvieron citar a una reunión extraordinaria el próximo lunes a las 11.00 a la que convocarán al expresidente y exvicepresidente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) durante el ciclo nacionalista con el objetivo de analizar la situación en la prestadora de salud pública. A su vez, los blancos también optaron por integrar las comisiones de salud, educación y vivienda que asesoran al directorio para “monitorear algunas situaciones” que analizan “con mucha preocupación de parte del gobierno actual”, al tiempo que recibieron informes sobre las comisiones investigadoras en marcha en el Parlamento.

Por otro lado, el directorio recibió a una parte del sector nacionalista D Centro –integrado, por ejemplo, por el intendente de Paysandú Nicolás Olivera– que presentó “una serie de iniciativas” para “poner en agenda pública algunos temas sociales y sensibles” que fueron remitidas a la Comisión de Asuntos Políticos y al Centro de Estudios del partido. “Uno de ellos tiene que ver con el desarrollo del interior y otro tiene que ver con algunas propuestas vinculadas a competitividad, costo de vida y descentralización”, adelantó Delgado.