Vertiente Artiguista: hay un “embate de la oposición de derecha procurando la liberación de los presos de Domingo Arena”

La Directiva Nacional de la Vertiente Artiguista se reunió este domingo para analizar la situación política y el rumbo del gobierno. Tras el encuentro, emitió una declaración en la que analiza una serie de hechos de coyuntura, entre ellos, los discursos de los últimos días de actores políticos y militares sobre el pasado reciente.

El sector considera que “en un contexto de embate de la oposición de derecha procurando la liberación de los presos de Domingo Arena, resultan particularmente inadmisibles las manifestaciones recientes del Comandante del Ejército General Mario Stevenazzi”. El 20 de mayo, horas antes de la Marcha del Silencio, Stevenazzi dijo que la institución que comanda no tiene información para proporcionar a la Institución Nacional de Derechos Humanos sobre el paradero de los detenidos desaparecidos y sentenció que “el Ejército no esconde nada”. La VA consideró que estas afirmaciones “no contribuyen al clima necesario para la consecución de verdad, justicia y nunca más terrorismo de Estado, y contradicen los lineamientos impulsados desde el gobierno y nuestra fuerza política”.

“Cuando no se tiene nada relevante para aportar, la mayor contribución en casos tan delicados será siempre trabajar sin estridencias con el imperativo de obtener información relevante reclamada por la enorme mayoría de nuestra población”, concluye el sector.

Por otra parte, saluda la decisión del gobierno de cesar a la abogada Graciela Figueredo, defensora de represores de la dictadura, como asesora de Stevenazzi, ya que su permanencia en el cargo “representaba una afrenta para las víctimas, sus familiares, las organizaciones y la sociedad uruguaya en su conjunto”, así como celebra la resolución del Ministerio del Interior de poner a disposición “miles de documentos provenientes de la Información e Inteligencia Policial que podrán aportar elementos sobre situaciones sensibles”.

VA sobre las encuestas: “Una señal a tener en cuenta”

El sector también menciona en su declaración las encuestas de opinión pública, que “reflejan cierta insatisfacción de parte de la población con respecto a la gestión de gobierno”. Esto “constituye una señal a tener en cuenta y un llamado de atención tanto a nuestro gobierno como a la fuerza política, que deben trabajar conjuntamente para la concreción del programa y los planes que supondrán importantes mejoras para la población y en su comunicación”, apunta. Menciona también el malestar de gran parte de la ciudadanía con el desempeño de la oposición, “que mayormente ha desarrollado una acción de hostigamiento y bloqueo a iniciativas de gobierno”.

Por otra parte, la VA destaca que la próxima Rendición de Cuentas “permitirá asignar recursos a áreas prioritarias tales como los apoyos a las infancias (fortaleciendo y unificando las transferencias), la seguridad y la convivencia, las políticas de respuesta y atención a las personas en situación de calle y el fomento del empleo”.

En otro pasaje de la declaración, el sector propone adecuar “el marco legal vigente” y restablecer “criterios imparciales y aleatorios de designación del fiscal general interino”, en relación con la situación de la Fiscalía de Corte, donde Mónica Ferrero se mantiene como fiscal subrogante desde 2024.