Plenario del FA “sin rispideces”: se atendió el descontento con la gestión y se apuntó a “gobernar escuchando a la gente”

Ante la persistencia de la “insatisfacción entre los votantes frenteamplistas”, el plenario planteó la “necesidad de hacer autocrítica, reconocer las cosas que no nos salieron bien y poner en relieve las cosas que venimos haciendo”, dijo el diputado Alejandro Zavala.

Mayo estuvo marcado por hechos que impactaron en la imagen del presidente Yamandú Orsi y obligaron al gobierno a salir a dar explicaciones. A comienzos de mes, la visita de Orsi al portaaviones estadounidense USS Nimitz generó críticas dentro del Frente Amplio (FA). En la última semana, en tanto, la polémica giró en torno al descuento estimado en 25.000 dólares que Orsi aceptó el 21 de febrero, pocos días antes de asumir la presidencia, en la compra de una camioneta Hyundai de alta gama. Con todo, las encuestas de opinión pública registraron en el último mes una baja marcada en la aprobación del gobierno, con saldos negativos del entorno de -20%.

Si bien estos hechos están presentes en las “conversaciones de corredor” de los dirigentes, no formaron parte del análisis general de la gestión que realizó el sábado el Plenario Nacional del Frente Amplio, aunque la realidad de descontento de muchos frenteamplistas, reflejada en las encuestas y reconocida por los propios dirigentes, sí estuvo presente. En su declaración final –aprobada por unanimidad–, el plenario definió como “imprescindible” profundizar el vínculo entre el partido y el gobierno. “Somos conscientes de que en la sociedad existen diferencias y dudas sobre algunas de las acciones de nuestro gobierno, que se reflejan en buena parte de nuestros votantes, nuestra militancia y en el estado de la opinión pública”, reconoció el FA.

El diputado Alejandro Zavala, del sector El Abrazo, señaló en diálogo con la diaria que, si bien podía esperarse un plenario con discusiones más tensas debido a la preocupación por los niveles de aprobación, el encuentro tuvo un “buen clima”, sin “rispideces”. En el informe que se puso a consideración del plenario, así como en la declaración, estuvo presente la situación heredada del gobierno anterior, el “contexto internacional complejo”, las prioridades del gobierno y la defensa de su rumbo.

El plenario también sirvió de antesala para el Congreso Ordinario Compañero José Pepe Mujica, que tendrá lugar entre el 16 y el 18 de octubre. En ese marco, este sábado se hizo hincapié en la importancia del congreso para trabajar sobre la unidad y el compromiso militante, señalaron a la diaria asistentes al encuentro. Hace una semana, en la agrupación nacional de gobierno de Seregnistas, el ministro de Educación, José Carlos Mahía, sostuvo que “tiene necesariamente que ser un congreso que, pasando raya, genere noticias positivas para el país y para el Frente”.

La “singularidad” del descontento entre los votantes frenteamplistas

En rueda de prensa, el presidente del FA, Fernando Pereira, afirmó: “No podemos dejar de ver que hay una parte de la sociedad, gente que nos votó y gente que no nos votó, que todavía no aprueba la gestión del gobierno y, lejos de gobernar mirando encuestas, lo que necesitamos es gobernar escuchando a la gente”. El FA, que desde hace un mes lleva adelante la campaña nacional “El FA te escucha”, se propone trabajar “en conjunto para identificar los nudos que explican estas situaciones de descontento” y así “mejorar el intercambio y la escucha”.

Zavala señaló que en el diagnóstico de estos primeros meses de gestión existe consenso en que los “números fríos” muestran mejores indicadores para el país en términos generales. Sin embargo, la persistencia en la “insatisfacción entre los votantes frenteamplistas” es “lo más singular”, apuntó. En ese marco, durante el plenario se planteó la “necesidad de hacer autocrítica, reconocer las cosas que no nos salieron bien o que no pudimos hacer, y, por otro lado, también poner en relieve las cosas que venimos haciendo y que están en proceso de ejecución”, sostuvo.

En menos de un mes, el Poder Ejecutivo remitirá el proyecto de ley de Rendición de Cuentas al Parlamento, el cual tiene previsto destinar 30 millones de dólares en 2027 para transferencias dirigidas a la infancia, con base en una “reasignación dentro del Poder Ejecutivo”. Según señaló días atrás a este medio el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Rodrigo Arim, la intención es “abrir los espacios fiscales” para atender las áreas prioritarias, lo que exige “un claro ejercicio de priorización”.

Lo que se prevé asignar en la Rendición no formó parte del debate de este sábado, pero sí se “marcó que hay un rumbo que apunta decisivamente a cumplir con las prioridades de gobierno”, como infancia, seguridad, situación de calle y empleo, señaló a la diaria la diputada perteneciente al Partido Comunista Tatiana Antúnez. Consideró, a título personal, que se debe “seguir trabajando por mejorar el crecimiento, la obtención de recursos y la redistribución”, ya que “crecer, repartir y que paguen más quienes tienen más, en definitiva, es lo que dice el programa del FA”.

Consultado sobre la opinión de los sectores en torno a lo que se prevé de la Rendición, Zavala sostuvo que “dependerá de cómo venga la propuesta”, qué sectores se recorten y cuáles, efectivamente, se refuercen.

La “política de hostigamiento” de la oposición “dificulta al gobierno”

El posicionamiento de la oposición también estuvo en el debate del plenario. El FA exhortó en la declaración “a toda nuestra militancia a mantener la ofensiva política en el debate cotidiano, utilizando todas las herramientas de comunicación popular para contraponer con claridad y argumentos los dos proyectos de país que hoy se disputan el futuro”.

Antúnez consideró que los partidos de la coalición “se encuentran sumergidos en una lógica de confrontación permanente que erosiona la democracia”, y tampoco “es bien vista” por la ciudadanía. Según la última encuesta de Factum, el 46% está en desacuerdo con la actuación de la oposición. En ese sentido, la diputada apuntó a “salir de ese terreno, adonde también nos llevan permanentemente, y centrarnos en la cercanía, fortalecer la militancia y no alejarnos de la realidad”.

Zavala analizó que la “política de hostigamiento” de la oposición “dificulta al gobierno realmente; si los ministros tienen que estar todo el tiempo yendo al Parlamento a hablar sobre lo mismo que ya hablaron la semana anterior, eso obviamente complica la tarea y complica el vínculo parlamentario”, sostuvo.

En otro orden, el plenario, que llevó el nombre de Zelmar Michelini –a 50 años de su asesinato en Buenos Aires, junto con los de Héctor Gutiérrez Ruiz, Rosario Barredo y William Whitelaw, y de la desaparición forzada de Manuel Liberoff–, rechazó “el resurgimiento de discursos negacionistas por parte de algunos sectores de la derecha”. Pereira aseveró que “el negacionismo es de las peores cosas que le pueden pasar a un país democrático”.