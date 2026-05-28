46% está en desacuerdo con la actuación de la oposición, según Factum

El director de la consultora, Eduardo Bottinelli, dijo que el grado de desacuerdo con el desempeño de los partidos opositores “coincide con la desaprobación presidencial, en el mismo número”.

La consultora Factum divulgó este miércoles los resultados de una encuesta de opinión pública sobre el desempeño de los partidos opositores. El trabajo arrojó que en el segundo bimestre de este año solamente un 19% dijo estar de acuerdo con la actuación de la oposición, un 46% se mostró en desacuerdo y un 35% no se expresó ni a favor ni en contra.

Por franjas etarias, los números revelan una mayor disconformidad entre las personas mayores: a partir de los 62 años de edad el nivel de desacuerdo aumenta a 56%. En contrapartida, la desaprobación es más baja entre las personas más jóvenes: solo 38% entre 18 y 33 años de edad.

En el análisis por adhesiones partidarias, la medición de Factum marca que entre los votantes del Frente Amplio el desacuerdo con el papel de la oposición se sitúa en 62%; la posición neutra, en 32%; y apenas un 5% aprueba el desempeño de los partidos opositores.

En cambio, 37% de los votantes de la Coalición Republicana respalda la actuación de la oposición, 34% ni la aprueba ni la desaprueba, y 29% la rechaza. Los porcentajes toman en cuenta el voto en las elecciones nacionales de octubre de 2024.

En el programa VTV noticias, en el que se presentaron los resultados de la encuesta, el sociólogo y director de Factum, Eduardo Bottinelli, señaló que los números de la oposición suponen un escenario “bastante espejado” con relación a los datos del gobierno.

La consultora publicó días atrás que en el segundo bimestre de este año la aprobación del presidente Yamandú Orsi se ubicó en 29%; la desaprobación, en 46%, y la posición neutra, en 24%.

“El grado de desacuerdo con la actuación de la oposición coincide con la desaprobación presidencial, en el mismo número”, recalcó Bottinelli, en referencia al 46% de rechazo en ambos casos.