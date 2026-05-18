Aprobación de Orsi cayó ocho puntos y el saldo negativo se ubica en 17%, según encuesta de Factum

La consultora registró un nivel de rechazo de 46%; entre quienes votaron al FA en octubre de 2024 la desaprobación se sitúa en 13%.

Según el último sondeo de opinión de la consultora Factum, correspondiente al segundo bimestre del año, la aprobación del presidente Yamandú Orsi se sitúa en 29%, mientras que la desaprobación se ubica en 46%. El restante 24% ni aprueba ni desaprueba su gestión. Esto da un saldo de aprobación negativo de 17%.

En comparación a la medición anterior de Factum, que se realizó en el primer bimestre del año, Orsi aumentó sus niveles de desaprobación, ya que pasó de 41% a 46%. La aprobación, en tanto, cayó de 37% a 29%, es decir, ocho puntos porcentuales; las valoraciones neutras aumentaron de 21% a 24%.

La desaprobación de Orsi es mayor en el interior (51%) que en Montevideo (41%). Asimismo, en la capital, la aprobación del presidente es de 33%, por encima del promedio nacional, mientras que en el interior es de 25%, por debajo del promedio nacional.

En cuanto a la distribución por edades, el mayor nivel de desaprobación se ubica entre las personas de entre 18 y 33 años (51%); en esa franja etaria, la aprobación es de apenas 17%. En el otro extremo, el mayor nivel de aprobación se registró en las personas mayores de 65 años (35%); en ese rango de edad, la desaprobación es de 39%.

Asimismo, Factum relevó que entre los votantes del Frente Amplio en octubre de 2024, el nivel de aprobación alcanza el 59%, la desaprobación el 13% y las valoraciones neutras el 28%. Esto supone un aumento de tres puntos porcentuales en la desaprobación entre los votantes frenteamplistas en comparación a la medición anterior, en la que se situó en 10%.

Días atrás, una encuesta de Equipos Consultores registró que en dos meses la desaprobación de la gestión de Orsi creció 15 puntos porcentuales. Sin embargo, en este caso la medición se realizó entre quienes votaron a Orsi en la segunda vuelta, en noviembre de 2024.

Por otra parte, de acuerdo a la encuesta de Factum, entre quienes votaron a la Coalición Republicana en octubre de 2024 la aprobación es de solo 6% y el rechazo de 76%; hay un 17% de valoraciones neutras.

El trabajo de Factum se realizó entre el 18 de abril y el 5 de mayo, con base en una muestra de 900 casos.