El intendente de Canelones afirmó que los números de desaprobación del gobierno “son absolutamente reversibles”

Francisco Legnani, el 18 de mayo, en el 215° aniversario de la batalla de Las Piedras en el obelisco Bulevar del Bicentenario, en Las Piedras, Canelones.

Francisco Legnani estimó que al término del quinquenio “el saldo va a ser altamente positivo”, ya que “todos los proyectos y compromisos se van a estar ejecutando en tiempo y forma”.

El intendente de Canelones, Francisco Legnani, participó este lunes en el acto aniversario de la batalla de Las Piedras y también acompañó al presidente Yamandú Orsi en una visita al museo Pareja. Allí, consultado en una rueda de prensa por los datos de la última encuesta de Equipos Consultores, que marcan un aumento de la desaprobación entre los votantes frenteamplistas, Legnani afirmó que “cualquier político que diga que no mira las encuestas miente”.

Dicho esto, manifestó: “Confiamos plenamente en que, al pasar raya al final de este período, todos los proyectos y compromisos se van a estar ejecutando en tiempo y forma”. El jefe departamental consideró que los números divulgados por la consultora “son absolutamente reversibles” y estimó que “el saldo va a ser altamente positivo al finalizar el mandato”. “No tengo la menor duda”, subrayó.

Dirigente del PCU que visitó el portaaviones dejará su cargo en la Intendencia de Canelones esta semana

Por otro lado, Legnani se refirió a la visita de Diego Núñez, prosecretario de la comuna canaria e integrante del Partido Comunista del Uruguay (PCU), al portaaviones USS Nimitz junto con Orsi y otros jerarcas del Poder Ejecutivo. El PCU calificó la visita de Núñez como un “error grave” y le pidió que renunciara al cargo.

Legnani dijo que el cargo de Núñez es de confianza política y, en ese sentido, señaló que, si este presentara la renuncia, desde la intendencia no se la iba a “procesar”, ya que, a su juicio, esto “sería una incongruencia”, en el entendido de que Núñez visitó el portaaviones en representación del gobierno departamental y no de su sector político.

“Él nos presentó la renuncia el miércoles de la semana pasada y se lo comunicamos personalmente –ya lo habíamos dicho por teléfono– que no sería procesada”, dijo. De todos modos, Legnani confirmó que Núñez dejará el cargo esta semana.

La semana pasada, Legnani dijo a la diaria que esperaría a que Núñez “deje de venir” a la intendencia y precisó que lo desvincularía por “abandono voluntario del cargo”. Por ahora, el intendente no tiene previsto ocupar la prosecretaría con otra persona.