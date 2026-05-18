Lazo criticó a quienes “deciden ponerse del otro lado” en la disputa del Estado contra Cardama

La ministra de Defensa sostuvo que el Estado uruguayo “fue víctima de un fraude” y debería estar “todo el sistema político” de su lado.

La oposición citó la semana pasada de “forma urgente” a la ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo, a la comisión investigadora que estudia el proceso de adquisición de las patrulleras oceánicas, tras la decisión del astillero español Cardama de iniciar un arbitraje internacional contra el Estado uruguayo por la rescisión del contrato. Este lunes, en el marco de su participación en la ceremonia del Día del Ejército, Lazo dijo que toma esta convocatoria “con tranquilidad” y que concurrirá a la comisión.

Sobre la decisión de Cardama de recurrir al arbitraje amparándose en el contrato con el Estado uruguayo, que establece que los “aspectos técnicos” podrán dirimirse en tribunales internacionales, señaló que el gobierno tomó la decisión de rescindir en función de que Cardama no presentó garantías válidas y que esto “no tiene que ver con los aspectos técnicos, que son los que en todo caso se dirimen en jurisdicción internacional”. Consultada en rueda de prensa sobre la convicción de la oposición de que el motivo de la rescisión fueron aspectos técnicos, Lazo comentó: “Se ve que no estuvieron atentos a la conferencia de prensa que dio el presidente y esta ministra”.

“Lo que hace Cardama no debería preocuparnos a nosotros. Yo creo que nos tenemos que preocupar todos los integrantes del sistema político, no por apoyar al gobierno, sino por apoyar al Estado nacional. Si el Estado fue víctima de un fraude, tiene que estar todo el sistema político al lado del Estado uruguayo. Bueno, hay quienes deciden ponerse de otro lado”, cuestionó la ministra.

En relación a cuándo adoptará el gobierno una decisión sobre la adquisición de patrulleras oceánicas, respondió: “Estamos en eso”.

Lazo: “Es necesario avanzar en la búsqueda de la verdad”

Por otra parte, y a dos días de la Marcha del Silencio, la ministra de Defensa fue consultada sobre si el gobierno dará la orden a las Fuerzas Armadas para que entreguen información sobre los detenidos desaparecidos en la última dictadura cívico-militar. “¿Se lo preguntó al presidente? Pregúnteselo al presidente”, respondió Lazo al periodista, y agregó: “Esta ministra va a hacer lo que el presidente defina que hay que hacer”.

Más allá de esto, Lazo afirmó que “no puede haber duda” de que “este gobierno tiene absolutamente el convencimiento de que es necesario avanzar en la búsqueda de la verdad, de los detenidos desaparecidos”, y que hará “todo lo que se pueda” para “sostener ese compromiso”.