La negociación para crear una sola investigadora sobre ASSE “retrocedió”, según el PN, por la “hostilidad” del oficialismo

El diputado denunciante por el FA, Federico Preve, sostuvo que “la única hostilidad” que hubo en este tema es “el atropello directo nuevamente” al actual presidente del prestador público, Álvaro Danza.

Hace una semana, la conformación de una sola comisión investigadora sobre la gestión de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), que aúna la que presentó la oposición (para investigar desde 2015 hasta la fecha) con la que propuso el oficialismo (enfocada en la administración del período pasado), estaba trancada. En estas horas, eso cambió, pero no para mejor. O al menos así lo ve el diputado del Partido Nacional (PN) Pablo Abdala.

En diálogo con la diaria, Abdala señaló que, hasta el momento, “lo que hay es lo que hay”, es decir, dos preinvestigadoras, con dos informes, que ya están elevados al plenario de la cámara baja, y solo queda acordar la fecha para su tratamiento. Sostuvo que, “como están las cosas”, esto tal vez ocurra en los primeros días de junio, porque después del 18 ya no hay sesiones ordinarias. “Diría que, en algún sentido, hasta hemos retrocedido. Las posiciones han quedado muy congeladas y, a mi juicio, el oficialismo ha ayudado muy poco, porque hemos recibido mucha hostilidad”, sostuvo Abdala.

El diputado del PN dijo que, cuando se tiene “empeño y voluntad de acordar, se contribuye a generar un clima”, pero, sin querer dar nombres, aseguró que hay “voceros muy calificados del oficialismo que han salido a hacer manifestaciones bastante ofensivas” hacia los “compañeros que estuvieron en la gestión” de ASSE en el período pasado.

Abdala también mencionó las “actitudes” que ha tenido la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, “no solo hacia el PN, sino en general”, que “ayudan poco”. “De manera que el clima parece ser bastante menos favorable que el que teníamos hace una semana o dos”, insistió.

Consultado sobre a qué se refiere estrictamente con las “actitudes” de Lustemberg, Abdala se refirió a los “anuncios que han partido” desde el Ministerio de Salud Pública (MSP) “del tipo revisionista”, así como también “el triste episodio, muy confuso, de la rebaja de la sanción” a la anestesista condenada por mala praxis.

Abdala dijo que “todo eso contribuye a enrarecer el clima”, y resaltó que el diputado Federico Casaretto, quien es el denunciante de la preinvestigadora impulsada por la oposición, planteó “la posibilidad de incorporarlo a la investigación” (el tema de la anestesista y el accionar del MSP al respecto). “Creo que si se hace una investigación sobre Salud Pública y ASSE, parece bastante lógico”, agregó.

Desde el Frente Amplio (FA) han insistido en que no quieren volver a tratar el caso de Álvaro Danza, actual presidente de ASSE, como piden los nacionalistas. Abdala dijo que en la oposición no entienden “muy bien ese afán de sobreproteger a Danza”, cuando en realidad lo que la oposición plantea en relación al jerarca “son dos aspectos muy puntuales y específicos”, que piensa que “no demandarían más de una sesión de la futura comisión investigadora”. “Si mantiene o no en reserva un cargo, que es un tema que se puede despejar muy rápidamente, y después, lo que concierne a la partida por dedicación permanente, que también es de rápida dilucidación”, aseguró.

Federico Preve: “El planteo que hace la oposición es política superficial”

Por su parte, el diputado del FA Federico Preve, denunciante de la preinvestigadora que promueve el oficialismo, dijo a la diaria que “la única hostilidad” que hubo en este tema es “el atropello directo nuevamente a Danza”, y subrayó que para pedir conformar la investigadora el FA hizo un análisis “de más de 20 investigaciones, a través de pedidos de informe, acceso a la información pública y auditorías”. Recordó que parte de la información que tienen de la gestión anterior de ASSE son los gastos con la empresa ITHG y los procedimientos de compras con el Círculo Católico y el Casmu.

“El planteo que hace la oposición es política superficial, porque de un día para el otro plantearon investigar más de diez o 15 temas que no tienen sustento en información fidedigna. Para nosotros no hay mérito. Se puede investigar, claramente, y existen los mecanismos, como los pedidos de informe, el acceso a la información pública y las comparecencias, y está bien que así sea. Pero para la investigadora tiene que haber mérito, información y seriedad”, afirmó.

Preve insistió con que, para el oficialismo, el tema Danza está “saldado y solucionado”. Consultado sobre la posibilidad que plantean los nacionalistas de integrar a la investigadora algún aspecto de la gestión de Lustemberg, el diputado contestó que deberían “leer el reglamento”, porque “no se pueden agregar cosas”.