Estas son horas de negociaciones entre el oficialismo y la oposición para tratar de llegar a un acuerdo y así finalmente conformar una sola investigadora en el Parlamento sobre la gestión de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), dado que la coalición presentó una para analizar la gestión desde 2015 hasta la actualidad y el Frente Amplio (FA) presentó otra sobre la gestión anterior, encabezada por Leonardo Cipriani.

El diputado colorado Walter Verri, coordinador de la bancada de Diputados, dijo a la diaria que la negociación está avanzada y que en principio habrá una sesión extraordinaria el jueves para tratar el tema. “Se está negociando punto a punto qué poner, qué dejar y qué sacar. No hay un documento cerrado todavía”, señaló. Agregó que la postura de los colorados es votar una sola comisión, porque les parece “inentendible tener que votar dos, cuando los objetivos son similares”. De todas maneras, Verri aclaró que si se plantean dos investigadoras y deben votar una de ambas, apoyarán la que acompañaron, que fue la propuesta por el Partido Nacional (PN).

Señaló que la idea sería aprobar uno de los dos informes que aconsejan la conformación de la investigadora, y no necesariamente debe ser el mismo texto que se aprobó en la preinvestigadora: “Se puede modificar”.

Por su parte, el diputado Juan Martín Rodríguez, coordinador de la bancada blanca, dijo a la diaria que todos están de acuerdo en que tendría que haber una sola investigadora, y ratificó que se maneja el jueves de mañana como fecha para la sesión extraordinaria de la cámara baja que tratará el tema. En cuanto al debate de fondo de la negociación, Rodríguez dijo que está el tema de la “vinculación o no” del presidente de ASSE, Álvaro Danza, con la Asociación Española, así como “la partida por exclusividad que cobró mientras tenía otros cinco trabajos”, ya que esa exclusividad le resulta “difícil de entender”. También si Danza “efectivamente estaba en un lado o el otro, y marcaba y cobraba por trabajos que no estaba haciendo”.

Entonces, Rodríguez dijo que la negociación se reduce a “si Danza sí o no” como contenido de la investigadora, y subrayó que para la oposición “eso no es negociable”. Aspiran a que este martes, cuando haya una reunión interpartidaria, lleguen a un acuerdo con el FA, “porque eso hasta podría facilitar una sesión extraordinaria que sea de 15 minutos”, es decir, que la votación se produzca sin sobresaltos.

Desde el FA han insistido con que el tema Danza ya se laudó, dado que incluso hubo dos interpelaciones para tratarlo, pero Rodríguez subrayó que la partida de exclusividad “está bien que la cobre ahora, que es exclusivo, pero que la haya cobrado cuando tenía múltiples trabajos, ¿corresponde?”. “Si la cobró, ¿la devolvió? Si no la devolvió, ¿no es enriquecimiento ilícito? Creo que eso no se laudó”, finalizó.

En tanto, el diputado del FA Federico Preve, denunciante de la preinvestigadora del oficialismo, dijo a la diaria que la oposición está intentando, “con una cuestión personal, generar una cortina de humo, cuando se les viene la noche” porque el FA quiere investigar “corrupción”. Agregó que el tema de Danza estuvo todo el año pasado a nivel público, el jerarca renunció a sus trabajos “y no hay más nada, ya está”. “El acoso personal no es parte de la investigación. Acá la investigación es por corrupción, es sobre una gestión, no sobre una persona”, subrayó.

Preve insistió con que “no es negociable incorporar una cortina de humo a casos de corrupción, y menos un acoso personal”. “Si tienen elementos de otros casos de irregularidades como para incorporarlo, no hay problema, pero acoso personal para generar desvíos de atención sobre lo que nosotros estamos investigando, no; lo nuestro es serio, no vamos a aceptar ninguna cosa de esas”, finalizó.

A todo esto, si no se llega a un acuerdo entre la coalición y el FA, la llave para aprobar una comisión o la otra está en los dos diputados de Cabildo Abierto y en los dos diputados de Identidad Soberana. El cabildante Álvaro Perrone subrayó que él no votará dos investigadoras.

En tanto, el diputado Gustavo Salle, líder de Identidad Soberana, señaló a la diaria que en el trámite parlamentario, si su partido diera el voto para la creación formalmente de las dos investigadoras, “ulteriormente, una vez votadas las dos, se unificarían”. Entonces, subrayó que “en ese entendido, de que a largo plazo se termina generando una única investigadora”, darían los votos para el comienzo del trámite, “aun siendo dos” investigadoras.