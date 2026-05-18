Comandante en jefe del Ejército dijo que hay “manifestaciones” sobre soldados que “buscan estigmatizar” y “desmerecer sus tareas”

El presidente de la República, Yamandú Orsi, encabezó este lunes el acto por los 215 años del Ejército Nacional en el estadio deportivo militar Álvaro Gestido. El mandatario estuvo acompañado por la ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo, y el subsecretario de esa cartera, Joel Rodríguez, el comandante en jefe del Ejército, Mario Stevenazzi, los titulares de Interior, Carlos Negro, y de Transporte y Obras Públicas, Lucía Etcheverry.

Según consignó Presidencia, se otorgaron condecoraciones a efectivos con “actuaciones destacadas” en la República Democrática del Congo. Orsi entregó medallas a la primera fila de condecorados, acompañado por Lazo, Rodríguez y Stevenazzi.

En su discurso, Stevenazzi apuntó que el sistema logístico del Ejército está compuesto por “diferentes servicios” que están integrados por “personal de todas las jerarquías, capacitados y profesionales, en cada una de las áreas de actividad”, y que “su esfuerzo y dedicación no solo asegura a la fuerza la posibilidad de empleo en múltiples escenarios, sino que también permite realizar un adecuado apoyo a la sociedad cuando en circunstancias complejas nuestra institución es llamada a actuar”.

El comandante en jefe dijo que el Ejército Nacional “proporciona herramientas a todos sus integrantes, que les permiten mejorar su desempeño personal”, entre ellas, “maestrías, licenciaturas, tecnicaturas, estudios de idiomas, liceo, formación de músicos, enfermeros, rancheros, mecánicos, choferes, albañiles, operadores de máquinas”. “Estos recursos humanos, tarde o temprano, son volcados a la sociedad, lo que permite, una vez más, contribuir con el desarrollo nacional”, afirmó.

Señaló que el Ejército uruguayo “es reconocido a nivel internacional por su profesionalismo en las misiones operativas de paz” y, en ese sentido, dijo que “los hombres y mujeres que nos han y están representando en el mundo demuestran un alto grado de compromiso para cumplir con los objetivos que se plantean”. Aseguró que “es muy claro” que cuando hay despliegue de unidades militares “es porque existe una amenaza real y se requieren medios confiables, capaces de asegurar el correcto funcionamiento de todo el sistema que una operación de paz supone”.

Stevenazzi destacó el rol que ha tenido el Ejército en el control de la frontera y el apoyo al Ministerio de Desarrollo Social durante la alerta roja por frío para personas en situación de calle. El comandante en jefe dijo que, a pesar de esto, “seguimos escuchando algunas manifestaciones críticas a la institución y sus integrantes”.

“Estamos convencidos de que muchas de ellas se realizan desde el desconocimiento, pero da la impresión de que otras buscan estigmatizar al soldado y desmerecer sus tareas”, aseveró, y dijo que esas manifestaciones “afectan a sus familiares, padres, madres, hijos, que son directamente receptores de esta mirada sesgada”.

A su vez, criticó que “en otras ocasiones, desde diversos ámbitos y sin la consulta o el análisis adecuado, se propone la intervención del Ejército Nacional en temas ajenos a nuestras competencias o habilidades, generando importante expectativa de una rápida solución a situaciones que quizás no tengamos la capacidad de dar”.

“A pesar de esto, y de otra circunstancia como es la difícil situación económica de nuestros efectivos, queda claro que nuestra institución es una plataforma estratégica que permite prever y, si es necesario, enfrentar situaciones negativas o adversas, así como estimular su disuasión o ayudar a su solución. Por eso, en cualquier caso, si podemos ayudar siempre lo hacemos, y los ciudadanos de este país lo tienen bien claro”, subrayó.

Lazo: “Yo no tengo más que respaldar a quienes cumplen la función en todo el territorio nacional”

Sobre la apreciación de Stevenazzi de que se propone que el Ejército participe en tareas que son “ajenas” a sus competencias, la ministra de Defensa Nacional dijo en una rueda de prensa que “muchas veces se llama al Ejército a cumplir tareas que quizás no son las que efectivamente tienen que cumplir”, pero que, de todas formas, entiende que “tienen que estar presentes” y que “lo hacen de la mejor manera”. “Yo no tengo más que respaldar a quienes cumplen la función en todo el territorio nacional”, afirmó.

Lazo sostuvo que en los “momentos complejos” que viven algunas personas “desde el punto de vista socioeconómico, sociocultural”, “allí está el Ejército, como está también en las escuelas cada vez que una maestra o un director o directora llama para que vayan a cumplir tareas que tampoco son específicamente las tareas para las que están formados y, sin embargo, allí están”.