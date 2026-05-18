“Podemos discutir años sobre cómo resolver la mejor protección social”, pero “prefiero actuar ya”, afirmó Orsi en Las Piedras

El presidente expresó que “los problemas de los más débiles no admiten la menor demora” y aseguró que los cambios previstos para el sistema previsional se harán garantizando “la trayectoria de sostenibilidad fiscal”.

A 215 años de la batalla de Las Piedras, en el obelisco de la ciudad canaria, el presidente Yamandú Orsi pronunció en la tarde de este lunes un discurso estructurado en “tres premisas”. Al acto conmemorativo asistieron, entre otros, el intendente de Canelones, Francisco Legnani, y el ministro de Educación y Cultura, José Carlos Mahía.

“La defensa de nuestra soberanía” fue la primera de las premisas que mencionó el mandatario, y señaló que esto trae aparejado “reconocer nuestro lugar en el mundo y en la región”. En ese sentido, señaló que Uruguay posee la “entrada fluvial del continente” y una “abundancia de suelos fértiles”. Destacó también la “existencia de agua dulce” y la “importancia de la frontera seca con el país más poderoso de América del Sur”, en referencia a Brasil. “Todo esto nos pone en permanente alerta en un mundo que evoluciona, plagado de injusticias e incertidumbres. Por lo tanto, el alcance de una estrategia de defensa nacional moderna y actualizada es más que trascendente”, expresó.

Orsi advirtió que actualmente “las organizaciones criminales no conocen fronteras” y los ataques “llegan desde plataformas tecnológicas muy sofisticadas”. Por eso, “no hay que bajar la guardia y tenemos que adaptarnos a los tiempos que corren con visión estratégica y tecnología”, resaltó.

Aun dentro de la primera premisa, el presidente sostuvo que el concepto de defensa nacional comprende no solo “el conjunto de actividades civiles y militares dirigidas a preservar la soberanía y la independencia de nuestro país”, sino también el hecho de contribuir a garantizar “las condiciones para el bienestar social presente y futuro de la población”. “Es por esa necesidad de generación de condiciones de bienestar para nuestra gente que, por ejemplo, declaramos la emergencia nacional para aliviar la situación de aquellos compatriotas que viven en la calle”, apuntó.

Orsi destacó que, “en lo que va de la actual administración, el Ejército Nacional ha contribuido, solo el Ejército Nacional, con 104.000 platos de comida elaborados y distribuidos por el país”. Apuntó, además, el aporte de “entre 25.000 y 30.000 plazas para que la gente se resguarde del frío por la noche”.

“La democracia y la libertad no se negocian”

Luego, como segunda premisa, Orsi hizo hincapié en “la vocación republicana, donde la libertad, la igualdad de oportunidades y la igualdad ante la ley se transforman en el eje de nuestra lucha cotidiana”. En ese marco, puntualizó que la seguridad también constituye una “condición determinante de nuestra libertad”.

El presidente aseguró que “la democracia y la libertad no se negocian” y afirmó que “el respeto a las instituciones” está fuera de discusión. “Militaremos y lucharemos por mantener la imprescindible separación de poderes que garantiza la solidez republicana, que no debe quedarse en una cuestión formal, sino que tiene que traducirse en una vigilancia permanente de los espacios de poder que residen en cada ámbito”, agregó.

Orsi llamó a cuidar que los “intereses políticos partidarios no interfieran en la saludable independencia de la administración de justicia”. “Podemos memorizar y repetir enormes y maravillosos textos sobre democracia y república”, pero “prefiero que se incorpore nuestro ADN y construir puentes que siempre permitan el encuentro entre los orientales”, expresó.

Yamandú Orsi, en el acto del aniversario de la batalla de Las Piedras, el 18 de mayo. Foto: Alessandro Maradei

“La confianza permanente en el poder del diálogo”

Como tercera y última premisa, Orsi mencionó en su discurso el “desarrollo con inclusión”, que asoció con la “visión artiguista”. Afirmó que esto supone “tener claro quiénes y dónde están los más rezagados”, así como “cuáles son las necesidades más inmediatas y qué herramientas nos aseguran que no son simples parches”, para, entonces, “aplicarlas”.

El mandatario dijo que la actual administración tiene “un mandato que cumplir” y se refirió a las recomendaciones que surgieron del Diálogo Social sobre protección y seguridad social. “Fruto de ese diálogo es que vamos a reformar en la próxima Rendición de Cuentas el sistema de transferencias destinadas a la infancia, para potenciarlo y comprender a más personas. Vamos a destinar más recursos para combatir la pobreza infantil”, destacó.

Orsi confirmó que la propuesta que se incluirá en el proyecto presupuestal consiste en la unificación de las transferencias monetarias para la primera infancia, “instrumentos que hoy están dispersos”, y recalcó que habrá un incremento en el monto de las prestaciones.

El planteo de crear una causal de retiro anticipada para habilitar el retiro a los 60 años, otra de las orientaciones del Diálogo Social, también fue mencionado por el presidente durante su oratoria en Las Piedras. “Vamos a atender un problema que a partir de la última reforma jubilatoria afecta a una cantidad importante de compatriotas que no pueden continuar trabajando hasta los 65 años”, ya sea “por las exigencias físicas del trabajo que realizan o porque a esa edad no es sencillo conseguir un trabajo nuevo cuando se lo pierde”, expresó.

Orsi aseguró que todos estos cambios “se realizarán asegurando la solidez de nuestro sistema de seguridad social y la trayectoria de sostenibilidad fiscal y de deuda”. “Podemos discutir años sobre cómo resolver la mejor protección social”, pero “prefiero actuar ya, porque los problemas de los más débiles no admiten la menor demora”, resaltó.

Por último, el exintendente de Canelones prometió continuar trabajando en pos de “una sociedad más justa”, “con la confianza permanente en el poder del diálogo y con la determinación de que no hay lugar para que los intereses corporativos, sectoriales o individuales estén por encima de los intereses de la nación”. “Porque, como dijo Artigas ya en 1801, cuando se trata de salvar los intereses públicos, se sacrifican los intereses particulares”, añadió.