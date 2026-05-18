El INAU cerrará este martes el ex Hogar Tribal, observado en múltiples ocasiones por la INDDHH

La representante de la oposición en el directorio del organismo valoró la medida, pero advirtió que la situación “no quedará plenamente resuelta” hasta que no haya “un modelo de atención verdaderamente especializado y sostenible”.

Luego de años de advertencias y cuestionamientos, el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) cerrará este martes el Centro de Breve Estadía de adolescentes varones de Montevideo, anteriormente denominado Hogar Tribal. La medida forma parte de los objetivos estratégicos del INAU y había sido anunciada por la presidenta del organismo, Claudia Romero, en la interpelación al ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Civila.

El centro había sido observado en 2018 en un informe del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP) de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH), en el que se constataron deficiencias edilicias y problemas vinculados a la estadía prolongada de adolescentes en un centro que, en principio, era transitorio.

El establecimiento continuó bajo el seguimiento del MNP, que produjo varios informes sobre vulneraciones de derechos de los adolescentes en ese centro. El último de ellos fue publicado a principios de este año y advertía que el lugar “no es garantista para la atención integral de los adolescentes”.

Durante la interpelación, Romero explicó que la idea es que, una vez clausurado, el centro derive en cuatro proyectos que comprendan las trayectorias de vida de los adolescentes bajo su amparo; esto incluirá llamados para nuevos centros de breve estadía.

La noticia del cierre fue bien recibida por la representante de la oposición en el directorio del INAU, Carina Gómez Heguy, quien en un comunicado expresó su respaldo a la decisión. En la misiva, a la que accedió la diaria, Gómez Heguy sostuvo que la decisión implica “un reconocimiento de las dificultades estructurales y edilicias que desde hace tiempo venían siendo señaladas”. De todos modos, alertó que la conversión del mecanismo del sistema de ingreso “no quedará plenamente resuelta” hasta que “no se concrete la instrumentación efectiva del nuevo centro por convenio que el organismo se apresta a aprobar”.

Señaló que, hasta entonces, los ingresos de adolescentes seguirán concentrándose en el Centro de Gestión, lo que podría provocar una “presión asistencial y de convivencia que dificulta avanzar hacia un modelo de atención verdaderamente especializado y sostenible”. La representante de la oposición en el directorio consideró que, en función de “las características especialmente sensibles y estratégicas” del dispositivo, “su gestión debería permanecer bajo administración directa del INAU”.

“La complejidad de las situaciones abordadas, así como la centralidad institucional que reviste el sistema de ingreso a protección 24 horas, requieren capacidades de conducción, supervisión y respuesta inmediata que, entendemos, deben ser ejercidas directamente por el organismo”, señala Gómez Heguy en el comunicado.