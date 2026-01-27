A instancias del senador Robert Silva, el Partido Colorado (PC) solicitará la comparecencia de las autoridades del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) a la Comisión Permanente del Parlamento. El senador, para quien “el INAU no tiene mucho rumbo en algunos temas”, dijo a la diaria que planteó la propuesta en la interna de la Coalición Republicana y espera que el Frente Amplio (FA), que tiene mayoría, “dé los votos” para citar a las autoridades a la Comisión Permanente.

“No me gustaría que pase lo que pasó con el ministro de Relaciones Exteriores, que, como el Frente Amplio no dio los votos para comparecer en régimen de Comisión General, termina compareciendo bajo interpelación”, señaló el senador.

El diputado del Partido Nacional Pedro Jisdonian, que anunció que presentaría un pedido de informes al Ministerio de Desarrollo Social para que el INAU brinde explicaciones sobre el reciente fallecimiento de menores de edad bajo su amparo, también se pronunció a favor de convocar a las autoridades al Parlamento. “Nosotros queremos que aparezcan las autoridades del INAU y expliquen qué es lo que está pasando. No puedo concebir que haya algo más importante que la vida de los niños”, dijo a Subrayado.

Desde la bancada del FA indicaron a la diaria que aún no hay un planteo formal de la oposición para citar a las autoridades. Silva sostuvo que tienen previsto hacerlo el miércoles.

Este lunes, tras recibir a la directora del INAU por la oposición, Carina Gómez, en el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Colorado, Silva denunció que el organismo está “acéfalo”, ya que los representantes del gobierno “que integran la máxima jerarquía están de licencia”, lo cual fue rebatido por el INAU en sus redes oficiales. “Ante versiones inexactas sobre la ausencia de autoridades del INAU durante esta semana, el Directorio informa que la presidenta, Claudia Romero, se encuentra en el ejercicio de sus funciones”, informó el Instituto.

Silva publicó una resolución del INAU del 16 de enero en la que se dispuso que el vicepresidente del organismo, Mauricio Fuentes, asumiera la presidencia entre el 20 y el 25 de enero, y que, entre el 26 y el 30, lo hiciera Gómez, para cubrir las licencias reglamentarias de la presidencia y la vicepresidencia del Instituto. Según pudo verificar la diaria, este lunes a las 10.00 Romero, vía Whatsapp, informó a Gómez que decidió levantar su licencia, al igual que lo hizo la directora general, Andrea Venosa.

El senador cuestionó que “las cosas no se hacen a los ponchazos”, y consideró que debe haber una resolución que deje sin efecto la anterior para que la presidencia interina cese. “Porque usted tiene un acto administrativo que le da licencia y tiene un acto administrativo que encarga la presidencia a otra persona”, señaló.

Por otro lado, Silva manifestó preocupación por el número de designaciones directas que ha resuelto el INAU. Según el senador, con base en lo informado por la directora Gómez, “hay 180, 190 designaciones directas en ocho meses”. Señaló que las designaciones directas son “algo aparentemente común en el INAU”, pero “no como está pasando ahora”. De todas formas, sostuvo que desde el PC “no estamos de acuerdo en que los cargos sean llenados a dedo, de forma directa, sin transparencia y sin criterios claros de selección”, como planteó Gómez que sucede, indicó el senador colorado.

Centro de breve estadía “no es garantista para la atención integral de los adolescentes”, afirmó la INDDHH

Tras las muertes de dos menores de edad al amparo del INAU en las últimas semanas, el Instituto volvió a estar en el punto de mira. El 31 de diciembre, un adolescente de 15 años que estaba en el centro de breve estadía para adolescentes varones de Montevideo (ex Tribal) fue encontrado muerto en la bahía de Capurro tras salir sin autorización, y el domingo 11 de enero, un niño de 10 años falleció mientras dormía en la clínica de salud mental Boulevard. Sobre esta última muerte, la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH) está a la espera de las conclusiones de la investigación interna del INAU para evaluar si aborda el caso.

Según las cifras oficiales consignadas por el semanario Brecha, entre 2020 y 2025 fallecieron 346 menores de edad vinculados al INAU. Los años 2024 y 2025 fueron los que registraron más muertes, con 63 fallecidos cada uno. De los menores fallecidos en 2025, 26 estaban vinculados a centros de primera infancia; 14, a proyectos de atención en discapacidad; nueve, a programas de apoyo a las familias; cuatro, a centros juveniles; tres, a centros de salud mental; dos, a clubes de niños; y cinco, a otros proyectos.

Asimismo, dos auditorías internas ordenadas entre 2023 y 2024, a las que accedió Brecha a partir de un pedido de acceso a la información pública, sobre nueve centros de salud mental contratados por el INAU advirtieron sobre un “riesgo extremo” a nivel operativo, financiero, legal y reputacional.

La INDDHH publicó este lunes un informe sobre el monitoreo que realiza el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP) del hogar ex Tribal, donde, “a lo largo de los años, se han constatado situaciones reiteradas de vulneración de derechos”, indicó la INDDHH.

Los centros de breve estadía, también conocidos como “puerta de entrada”, son “proyectos de estadía transitoria destinados a recibir a las niñas, niños y adolescentes que ingresan a la órbita de protección” en cumplimiento de una orden judicial que dispone su amparo transitorio. En octubre de 2025, la INDDHH emitió un informe que denunciaba diversos tipos de vulneraciones en estos centros, desde saturación, falta de personal, deterioro edilicio, hasta situaciones de violencia.

En 2018, el MNP registró “situaciones de graves vulneraciones de derechos en el entonces centro Tribal” y emitió recomendaciones a las autoridades del INAU. Tres años después, en el centro ex Tribal, “se observaron dificultades para garantizar una atención integral a los adolescentes, déficits de abordajes específicos a situaciones de consumo, así como prácticas de castigo y problemas en la estructura edilicia”, repasa la INDDHH. En 2023, la institución “recibió denuncias referidas a situaciones de violencia institucional y malos tratos hacia los adolescentes residentes” y constató “episodios reiterados de violencia”.

Las situaciones de vulneración de derechos continuaron en 2024, y en 2025 se recibieron nuevas denuncias “referidas a situaciones graves de violencia institucional y riesgo de la integridad física, psicológica y de vida” de los adolescentes del centro de breve estadía.

“Cada episodio de violencia que afecta a los adolescentes constituye una grave vulneración de sus derechos que debe tener una respuesta integral desde el Estado”, sostiene la INDDHH en el informe. Si bien reconoce “el compromiso de las diversas administraciones que han implementado reformas”, la institución afirma que “no han resultado eficientes en el mediano y largo plazo para brindar una garantía en la atención integral de infancias y adolescencias”.

En ese marco, señala “la necesidad de valorar una reforma profunda” del sistema de protección, y en especial del centro de breve estadía de Montevideo, dado que, “tal como ha funcionado durante estos años, no es garantista para la atención integral de los adolescentes”.

Consultada sobre el relacionamiento con el INAU, la presidenta de la INDDHH, Mariana Mota, señaló a la diaria que “la disposición al diálogo” existe, aunque “las respuestas a veces son un poco tardías, a veces hay que reiterar oficios”. Consideró que probablemente se deba “establecer alguna mesa de diálogo para ver de qué manera ayudar, o ver qué es lo que está haciendo” el INAU “para que estas cosas cambien sustancialmente”, porque “en realidad, ha sido una seguidilla de casos”.

La presidenta de la INDDHH señaló que una de las principales características del sistema de protección es la “tendencia a institucionalizar”. “Eso no es lo correcto”, consideró, ya que “nadie desarrolla adecuadamente su personalidad en un centro de internación”, y, al mismo tiempo, el “sistema de protección se aumenta o colapsa, o no tiene la forma de administrar todas esas situaciones, que además son diversas, con situaciones críticas diferentes”.

la diaria intentó comunicarse con la presidenta del INAU para esta nota, pero la jerarca declinó dar declaraciones.