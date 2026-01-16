La causa de muerte del niño de 10 años que falleció el pasado domingo en la clínica de salud mental Boulevard –que estaba bajo el amparo del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU)– fue muerte súbita mientras dormía, de acuerdo con los resultados preliminares de la autopsia, confirmaron a la diaria fuentes de la institución.

El caso estaba a cargo de la Fiscalía de Flagrancia de cuarto turno, que determinó las primeras actuaciones, pero al entrar en feria judicial, la investigación fue tomada el jueves por la fiscal de Flagrancia de octavo turno, Silvia Porteiro.

Posteriormente, al recibir el informe forense, Porteiro solicitó la ampliación de los resultados preliminares y otras diligencias, según informaron a la diaria fuentes de Fiscalía. Por eso, la fiscal aguarda el informe definitivo para obtener los elementos suficientes.

El cuerpo fue trasladado a Paysandú, departamento de donde es oriunda la familia del menor de edad.

Entre tanto, el INAU comenzó una investigación administrativa de urgencia para recabar “toda la información vinculada con la situación” y para dar cuenta de “las acciones llevadas a cabo por la clínica en torno a esta circunstancia como a la estadía” del niño, detalló en el comunicado emitido el lunes.