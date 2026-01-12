Un niño de 10 años, que estaba bajo el amparo del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) desde los 3 por intermedio de un CAIF, falleció durante la madrugada del domingo, mientras dormía. “A las 7 de la mañana lo encontró un enfermero cuando lo fue a despertar”, indicó una fuente de la institución a la diaria.

El menor de edad, que “hace dos años fue internado en una clínica por recomendación de los médicos”, falleció en la Clínica Bulevar de Montevideo.

Según la primera misiva de la institución, a la que accedió este medio, el niño “se encontraba aparentemente en buen estado de salud y sin ningún elemento que alertara de esta situación”. Tenía una discapacidad y una patología en salud mental, informaron.

Sin embargo, a pesar de que se fue a dormir “normalmente” durante la noche del sábado, en la mañana del domingo cuando se lo llamó para desayunar “no reaccionaba”, por lo que “se llamó a la emergencia, que constató el fallecimiento”, y “se comunicó la situación a la familia”, a la que “se le facilitó pasajes para que puedan venir, porque son de Paysandú”.

Mediante un comunicado, el INAU informó que la clínica cuenta con cámaras de videovigilancia, que dan cuenta de que el niño se acostó el sábado por la noche, “sin que se visualizaran eventos anómalos en la habitación”.

Desde el INAU se indicó realizar una investigación de urgencia para recabar “toda la información vinculada con la situación”, y para dar cuenta de “las acciones llevadas a cabo por la clínica en torno a esta circunstancia como a la estadía” del niño, según informó la institución a través de un comunicado al que tuvo acceso la diaria.

El caso está a cargo de la Fiscalía y a la espera de los resultados de la autopsia.