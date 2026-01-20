Este martes, en la sesión de la Comisión Permanente, la oposición presentó una moción para convocar al canciller, Mario Lubetkin, en régimen de comisión general, con el objetivo de que informe sobre cinco temas: “Declaración y pronunciamientos del gobierno uruguayo en relación a los hechos acontecidos en Venezuela, próximos pasos en el tratamiento del acuerdo Mercosur-Unión Europea [UE], resultado del viaje a China del presidente de la República, [Yamandú Orsi], visas de uruguayos en Estados Unidos y acuerdo Mercosur-Singapur”. La moción fue firmada por los tres legisladores blancos y dos colorados que integran la Comisión Permanente.

El diputado blanco Juan Martín Rodríguez dijo que esperaba que el partido de gobierno, que tiene mayoría en la Comisión Permanente, diera sus votos para que el canciller comparezca, porque el Parlamento “merece poder intercambiar, con respeto, puntos de vista y tener información”.

“Parece sumamente acertada la propuesta del legislador Rodríguez”, señaló el senador colorado Pedro Bordaberry. Agregó que, apenas firmado el acuerdo entre la UE y el Mercosur, la semana pasada, Orsi dijo que estaba buscando “una política de Estado”, y además “urgió al Parlamento a aprobar rápidamente ese acuerdo, que necesita ley”. “Una cosa rara: nos urgió a aprobar rápido algo que él no había mandado todavía”, acotó.

Bordaberry señaló que la citación a Lubetkin “va en el sentido de ir adelantando camino”, porque si el canciller “ya empieza a brindar las explicaciones y los aspectos importantes de ese acuerdo”, obviamente estarán todos “en conocimiento de mucha más información para proceder, luego, más rápidamente”.

Pero la moción no fue aprobada, porque contó sólo con los cinco votos de los miembros de la oposición, del total de 11 que integran la Comisión Permanente. Ante este resultado, Rodríguez dijo que “corresponde explicarle a la población” que el régimen de comisión general implica “invitar a un ministro para que venga a exponer, a comentar, a contar, a dar información”.

“No es para discutir ni para sancionar, ni para criticar, ni para voltear a ningún ministro. El gobierno se niega, la bancada del Frente Amplio [FA] no da los votos. Se reclama diálogo, pero resulta que las instancias del diálogo se amputan. Entonces –ahora que estamos ingresando a la época de dios Momo–, nos obligan a salir. Las bancadas de los partidos Nacional y Colorado acabamos de presentar una moción que, con los mismos términos, cambia el régimen de la convocatoria: en lugar de ser en comisión general, que sería lo más prudente y lógico, pero que requiere los votos de la mayoría, lo haremos en régimen de interpelación”, señaló Rodríguez (para interpelar sólo se precisa un tercio de los votos, según lo establece el artículo 119 de la Constitución).

El diputado blanco adelantó que mantendrán “el mismo espíritu en la convocatoria y en la comparecencia del canciller”. “Pero, después, que no se anden ofendiendo públicamente porque se interpelan ministros. Recuerdo y repito: el señor canciller será interpelado porque la bancada de gobierno así lo quiso”, subrayó.

A todo esto, el diputado del FA Víctor Aldaya fundamentó el voto negativo del oficialismo señalando que “los órganos de discusión, debate e intercambio de información de este tipo de temas ya están habilitados: son las comisiones pertinentes”, en este caso, las de Asuntos Internacionales, “que están habilitadas para ser convocadas y trabajar durante el receso”. Además, sostuvo que Lubetkin ya tenía “coordinada su participación en la Comisión de Asuntos Internacionales del Senado” para, justamente, “hablar sobre todos estos temas”, luego de regresar de China.

Finalmente, la moción para convocar al canciller en régimen de interpelación –por los mismos motivos consignados en la moción anterior–, con Rodríguez como miembro interpelante, fue aprobada con los cinco votos de la oposición.

Unos minutos antes, tampoco fue aprobada una moción de la oposición –porque el oficialismo también la rechazó– para que se incorpore a los asuntos que motivaron la convocatoria del ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Alfredo Fratti –que irá a la Comisión Permanente este jueves–, “medidas adoptadas frente a la situación de sequía”.

“Evidentemente, alguien habrá pasado un mensaje a alguno de los legisladores que integran este cuerpo de la bancada oficialista, porque ya no solamente no se vota la convocatoria en régimen de comisión general a un jerarca de Estado, sino que además no se acompaña incorporar un tema a una convocatoria ya aprobada”, dijo el diputado Rodríguez.