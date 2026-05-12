El Partido Comunista del Uruguay (PCU) calificó como un “error grave” la visita del prosecretario de la Intendencia de Canelones, Diego Núñez –que integra ese sector político–, al portaaviones USS Nimitz junto con el presidente Yamandú Orsi, y le pidió su renuncia, según informó el lunes El Observador. Núñez aceptó la invitación a visitar el vehículo militar, que había sido rechazada por razones de agenda tanto por el intendente de Canelones, Francisco Legnani, como por el secretario general de la comuna, Pedro Irigoin.

Ante el pedido de su partido, Núñez resolvió renunciar. Según informó Búsqueda, Legnani recibió este martes una llamada del secretario departamental del PCU, el diputado Daniel Diverio, para comunicarle la decisión. El intendente le contestó que le parecía una “incongruencia” ya que el jerarca había asistido en representación de la intendencia y no de su partido, y le dijo que no aceptaría la renuncia.

Legnani explicó a la diaria que esperará a que Núñez “deje de venir” a la intendencia. “Yo lo voy a desvincular por abandono voluntario del cargo”, precisó. Por ahora, el intendente no tiene previsto ocupar la prosecretaría con otra persona.

El PCU fue el sector del oficialismo más crítico con la visita de Orsi al portaaviones estadounidense. El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, que integra el sector, dijo que no le “gustó” que referentes del gobierno hayan visitado “una nave que es de guerra, que no está desparramando paz y solidaridad en el mundo”.