La Cámara de Diputados aprobó la segunda edición del programa laboral Uruguay Impulsa, que ya abrió sus inscripciones

“Todos somos conscientes de que no es una solución de fondo, sino una solución circunstancial, pero estas miles de personas a quienes les va a llegar esta posibilidad seguramente podrán tener, más que un sueldo, un poco de dignidad”, afirmó el diputado del FA Carlos Varela.

La Cámara de Diputados aprobó este martes la segunda edición del programa Uruguay Impulsa –que en este período sustituyó al programa Oportunidad Laboral, comúnmente conocido como “jornales solidarios”–, que en esta oportunidad brindará empleos temporales a 5.500 personas durante cuatro meses, con una remuneración aproximada de 20.500 pesos por mes. El proyecto de ley, que fue presentado por el Poder Ejecutivo, fue aprobado por unanimidad, a excepción de los artículos 2 y 3 de la iniciativa, que fueron desglosados en la votación.

El proyecto ya había sido aprobado por el Senado hace dos semanas; de hecho, el programa abrió sus inscripciones este lunes. En ese marco, el proyecto fue tratado este martes en el plenario de la cámara baja sin que antes pasara por la Comisión de Hacienda y se le otorgó carácter de “grave y urgente”.

Durante la sesión, en la Cámara de Diputados se aprobó una modificación para eliminar de la redacción del artículo 2 el impedimento para participar en el programa a “aquellas personas que hayan participado como titulares en la primera edición”, así como “aquellos que, habiendo ingresado como suplentes, hayan superado los dos meses de participación”.

Asimismo, el artículo 3, que establecía un porcentaje de cupos para poblaciones más vulnerables, fue rechazado por los diputados cabildantes Álvaro Perrone y Silvana Pérez Bonavita, el diputado del Partido Colorado Maximiliano Campo y el diputado de Identidad Soberana Gustavo Salle. A modo de fundamentación, Perrone señaló que la asignación de cuotas es “claramente violatoria del artículo 8 de la Constitución, que dice que todas las personas son iguales ante la ley”.

El diputado del Frente Amplio Joaquín Garlo señaló que, por el contrario, la redacción del artículo está “claramente ajustada a la Constitución”, y apuntó que así la “Suprema Corte de Justicia lo ha reconocido a lo largo de nuestra historia”, ya que significa “el cumplimiento de una obligación del Estado generar igualdad sustantiva para todos los habitantes de la República”.

Al igual que en el Senado, durante la discusión de este martes en la Cámara de Diputados varias de las intervenciones apuntaron a la necesidad de atender el “problema de fondo”, en referencia a la falta de empleo. El diputado frenteamplista Carlos Varela, por ejemplo, afirmó que “todos somos conscientes de que no es una solución de fondo, sino una solución circunstancial, pero estas miles de personas a quienes les va a llegar esta posibilidad seguramente podrán tener, más que un sueldo, un poco de dignidad”. Garlo, a su vez, rechazó que se trate de una “política asistencialista”; dijo que es “un puente para aquellos uruguayos y aquellas uruguayas que están fuera del mercado de trabajo” para que “puedan volver a reinsertarse”.

Por su parte, el diputado nacionalista Pablo Abdala destacó que el consenso alcanzado en torno al proyecto “habla bien del sistema político uruguayo”, sobre todo en un contexto de “incremento de la rispidez en el debate político”.