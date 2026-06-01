Comenzaron las inscripciones al programa Uruguay Impulsa: ¿cómo anotarse y cuáles son los requisitos?

La segunda edición del programa tendrá 5.500 beneficiarios, que podrán acceder a oportunidades laborales con salarios de 20.592 pesos por jornadas laborales de seis horas.

A partir de este lunes y hasta el miércoles 10 de junio a las 20.00 se encuentran abiertas las inscripciones para la segunda edición del programa Uruguay Impulsa, que brinda oportunidades laborales y capacitación a personas en situación de vulnerabilidad.

Tal como en la convocatoria anterior, la segunda edición del programa tendrá una duración de cuatro meses, y dispone de 5.500 cupos, con especial atención a sectores vulnerables: según consignó este medio, se prevé asignar 10% del total de los cupos –esto es, 550 puestos de trabajo– a personas en situación de calle que hayan sido atendidas por el Ministerio de Desarrollo Social (Mides). También se establece que 5% de los cupos –275– irán a quienes hayan egresado de la cárcel.

Los beneficiarios accederán a trabajos con jornadas de seis horas diarias –en el caso de madres con niños y niñas de entre 0 y 3 años, de cuatro–, de lunes a viernes, con una prestación mensual nominal de 20.592 pesos uruguayos. Igualmente, accederán a instancias de capacitación en función de las demandas particulares de cada departamento, lo que incluye las necesidades de empleo y mano de obra para cada zona.

Podrán inscribirse al programa las personas de entre 18 y 65 años que estén desempleadas y no perciban ningún tipo de subsidio al desempleo o enfermedad, ni tampoco pasividad o jubilación alguna. Independientemente de esto, no podrán anotarse quienes hayan participado durante al menos dos meses de la anterior edición.

Quienes estén interesados deberán rellenar el formulario que está disponible en el sitio web de Uruguay Impulsa. También se admiten inscripciones en las diferentes oficinas de los ministerios de Desarrollo Social (Mides) y Trabajo y Seguridad Social (MTSS), así como el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional y las intendencias departamentales.

El único requisito es contar con cédula de identidad, aunque las personas extranjeras que aún no hayan tramitado el documento se podrán inscribir en las diferentes oficinas territoriales del Mides en nuestro país.

Una vez culminado el período de inscripción se procederá con el sorteo de los cupos, que el MTSS llevará adelante de forma automatizada. Los resultados serán publicados en la web de la cartera.