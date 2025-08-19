Desde este lunes y hasta el próximo martes 26 de agosto a las 8.00 están abiertas las inscripciones para Uruguay Impulsa, el programa de empleo aprobado a comienzos de agosto por el Parlamento, que cuenta con la participación de los ministerios de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) y de Desarrollo Social, el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (Inefop) y el Congreso de Intendentes.

La iniciativa, surgida durante la pandemia bajo el nombre de “jornales solidarios”, brinda oportunidades laborales y de capacitación profesional para personas desempleadas de todo el país. Los requisitos incluyen tener entre 18 y 65 años, no percibir prestación salarial pública ni privada y no recibir otros subsidios, por desempleo, enfermedad, jubilación o pensión.

Las jornadas de trabajo son de seis horas diarias –de cuatrto horas en el caso de madres con hijos de entre 0 y 3 años–. Las tareas que realizarán quienes accedan al programa serán definidas por los gobiernos departamentales, con la supervisión del Congreso de Intendentes y del gobierno nacional, que aportará el 80% del financiamiento —aproximadamente diez millones de dólares—, que mientras las intendencias contribuirán con el 20%.

La participación será considerada una actividad laboral a efectos jubilatorios y de pensiones, al tiempo que habilita la percepción de subsidios por maternidad, enfermedad o accidente laboral. La duración total de esta edición de Uruguay Impulsa será de cuatro meses.

La prestación mensual es de 19.728 pesos uruguayos, equivalentes a tres bases de prestaciones y contribuciones, y será abonada por los gobiernos departamentales en los primeros diez días de cada mes. Los beneficiarios también tendrán acceso gratuito a los servicios de salud pública en todo el país.

La postulación se realiza a través de un formulario en la web: uruguayimpulsa.gub.uy.

¿Cómo se selecciona a los beneficiarios de Uruguay Impulsa?

Los 5.500 beneficiarios serán seleccionados mediante un sorteo que hará de forma automatizada el MTSS a finales de agosto. “Luego se coteja con la base de datos del BPS [Banco de Previsión Social] y cajas, y posteriormente se envía la nómina validada a las intendencias”, explica la cartera.

Habrá un cupo de beneficiarios para cada departamento, atendiendo a criterios que tienen que ver con la población, el mercado laboral y las circunstancias sociales y económicas de cada uno de los departamentos.

Los resultados se publicarán en la web del MTSS.