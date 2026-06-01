Presidente del FA: “Con el diario del lunes”, se “puede decir” que Orsi no debería haber aceptado el descuento en la camioneta

La compra de una camioneta Hyundai con un descuento aproximado de 25.000 dólares por parte del presidente de la República, Yamandú Orsi, unos días antes de asumir su cargo, siguió en agenda este lunes. El presidente del Frente Amplio (FA), Fernando Pereira, fue consultado sobre el tema en el programa Doble click de la radio Del Sol, y el canciller Mario Lubetkin también respondió sobre el asunto, entrevistado por Desayunos informales de Teledoce.

Pereira, en primera instancia, argumentó que un presidente “tiene que viajar en un auto seguro” y destacó que Orsi “optó por comprar su propio vehículo”, “le ofrecieron un descuento y lo aceptó”. “De acuerdo a todo lo que he leído, no violenta ninguna norma ética”, afirmó. Remarcó que ni el presidente ni el gobierno adoptaron decisiones para favorecer a la empresa que otorgó el descuento y por lo tanto no ve “ningún drama, ni para la sociedad uruguaya ni para la ética del presidente”. Señaló de todos modos que el tema está a consideración de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) y valoró que “por el momento hay que darlo por finalizado”.

Sobre los motivos por los que se le dio el descuento al presidente, Pereira indicó que se trata de una política de la empresa que él desconoce. Destacó que por parte de Orsi “no hubo ninguna intención de ocultar” ya que el presidente “presentó la boleta” de la compra. “Cualquiera de nosotros sabe lo llano que es el presidente Orsi, lo claro que es para actuar en su vida cotidiana, lo austero que es”, sostuvo Pereira. “El presidente entendió que se le ofreció algo que es legal y lo aceptó”, “si el presidente hubiera pensado que violaba alguna norma ética, no lo hubiera hecho”, insistió.

Por otra parte, sostuvo que Orsi “no tuvo nada que ver” con la elección del auto que se utilizó en la asunción presidencial, que fue de la misma marca que el que adquirió. El canciller Mario Lubetkin ratificó en la entrevista que le realizaron este lunes que el presidente no tuvo “absolutamente” nada que ver en la elección del vehículo. Explicó que en el equipo que integró Cancillería para preparar la ceremonia de asunción se definió que no querían un auto histórico sino “hacer un cambio” y marcar “el proceso de energías renovables”, y por eso se decantaron por un vehículo eléctrico. Dijo que recibieron muchas ofertas y propuestas, y que en un momento determinado tomaron una resolución fundada sobre todo en la “comodidad” que ofrecía el vehículo que finalmente se usó.

Pereira lamentó que la oposición arme “campañas siderales” en torno al tema, aunque apuntó que “con el diario del lunes, uno puede decir ‘esto no habría que haberlo hecho porque es innecesario’, pero eso con el diario del lunes”. Consultado por los periodistas sobre por qué afirmaba que Orsi no debería haber aceptado el descuento, el presidente del FA dijo que “el ruido que está haciendo” el tema “no nos permite hablar de los temas importantes”. “Toda situación que nos quite del eje político distorsiona las acciones previstas por el Frente Amplio para cambiar la realidad actual”, lamentó.

Lubetkin, por su parte, señaló que “los órganos que están controlando” definirán si “hubo un error de algún tipo” por parte de Orsi, pero destacó que no vio en otro país “que un presidente ponga su auto para trabajar”. “A mí me sorprendió notablemente”, resaltó.