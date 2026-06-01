Sergio Sommaruga, del PIT-CNT: el impuesto al 1% podría “conseguir los recursos que no están” en la Rendición de Cuentas

El dirigente de Sintep señaló que la Rendición de Cuentas de “gasto cero” es “un problema significativo”; la central sindical se movilizará por este tema, entre otros, el 10 de junio.

El PIT-CNT definió un paro general parcial para el próximo miércoles 10 de junio, de 09.00 a 13.00, y sobre este tema estuvo conversando en Panorama informativo de la diaria Radio el secretario de Finanzas del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Enseñanza Privada (Sintep) y miembro del secretariado ejecutivo de la central sindical, Sergio Sommaruga, quien comentó que la movilización se emplazará en el Cerro, partiendo desde la calle Santín Carlos Rossi –frente al local del APEX de la Universidad de la República– hasta el cruce de Carlos María Ramírez y Egipto.

Sommaruga dijo que las preocupaciones centrales del PIT-CNT “giran en torno a trabajo, salario y justicia social”, en el entendido de que en Uruguay hay una tercera parte de la población económicamente activa, unas 600.000 personas, que “están en una situación de déficit de derechos laborales”, además de que otra parte “muy importante” de esa porción está “en el subempleo” y trabaja “menos horas de las que necesita para conseguir un ingreso que le permita vivir”. Por otro lado, entre aquellos que tienen un trabajo formal, hay “medio millón de personas cuyo ingreso líquido mensual son 28.000 pesos”.

“Quien gobierna tiene que asumir las responsabilidades de encaminar, al menos, la resolución de los problemas profundos que luego condicionan la vida de la sociedad y de la democracia, pero también es un problema estructural y este problema no arrancó el 1° de marzo de 2025”, acotó, en referencia a las responsabilidades, que le adjudicó “en primer lugar” al gobierno y en segundo lugar a la oposición.

“También va a la oposición porque hay que decir claramente que tiene mayorías en la Cámara de Diputados y no han presentado un solo proyecto de ley, ninguno de sus diputados, que atienda este problema urgente de la clase trabajadora”. Agregó que “no lo hicieron cuando fueron gobierno” y que, en promedio, durante el ciclo nacionalista la clase trabajadora perdió “más de un punto de salario real, cuando la economía creció más de un 6%” en el quinquenio.

“El gobierno tiene la primera responsabilidad, pero la oposición tampoco se puede ir ‘de rositas’ porque tienen mucha responsabilidad ante la sociedad porque fueron gobierno, porque son mayoría en la Cámara de Diputados y no han tenido una sola iniciativa para resolver estos problemas”, condensó.

Rendición de Cuentas gasto cero “es un problema significativo”

Sommaruga también expresó su visión sobre los lineamientos del Poder Ejecutivo para la próxima Rendición de Cuentas, que debe ingresar al Parlamento antes del 30 de junio. “Es un problema significativo”, sintetizó sobre el anuncio del gobierno de que será de “gasto cero”, y apuntó que la reasignación de recursos implica que “vamos a sacar de otro lado para ponerle un poquito más” a las áreas prioritarias, al tiempo que “no va a haber más dotación de recursos para el financiamiento de políticas públicas”, lo que trae aparejado “un impacto negativo desde el punto de vista del desarrollo social”.

“¿De dónde lo vas a sacar? ¿De los 500 millones de dólares que al año nos sale la Caja Militar? ¿O de [el rubro] vivienda para ponerlos a educación?”, problematizó. Si bien reconoció que no dan los tiempos políticos para abordar la situación de la Caja Militar antes de que el proyecto de Rendición de Cuentas se trate en el Parlamento, Sommaruga consideró que es un elemento que “hay que enunciar” porque genera “privilegios para un lado y postergaciones para el otro”.

Desde el punto de vista del sindicalista, “naturalizamos” este tipo de problemáticas y cuando se debate la Rendición de Cuentas se discute “lo que vemos en la calle: gente muy rota, el problema del desempleo, la jefatura de hogares femeninos –el 80% de los niños, niñas y adolescentes que viven bajo situación de pobreza son hogares con mujeres a cargo–, la situación de violación permanente de los derechos humanos con el problema de la suba de alimentación”, enumeró.

Respecto de la educación –que quedó por fuera de las cuatro prioridades marcadas por el gobierno: infancia, seguridad, situación de calle y empleo–, dijo que faltan “equipos multidisciplinarios que hagan trabajo de seguimiento, captura y sostener trayectorias” estudiantiles, porque el problema no se resuelve al “promover el pasaje de grado o no pasar la lista para que las faltas no sean un elemento que haga abandonar al chiquilín”. “No soy un defensor del paradigma de la repetición en absoluto, pero no soy tonto: cuando se elimina la repetición no se están buscando mejores aprendizajes, se está buscando mejorar las estadísticas”, cuestionó el dirigente de Sintep.

Impuesto al 1%: “Los pobres pagan muchos más impuestos que los más ricos”

El dirigente sindical vinculó las tensiones presupuestales manifiestas en los lineamientos del Poder Ejecutivo con el planteo de la central sindical de crear un impuesto a los más ricos para “conseguir los recursos que no están” y abordar lo que definió como un problema “ético” y “sociológico”, que es que el país hace “30 años no ha logrado revertir que la pobreza infantil sea el doble que la pobreza de los adultos”. El PIT-CNT propuso crear un impuesto a los más ricos para “conseguir los recursos que no están, porque por algo hay una Rendición de Cuentas gasto cero”, a pesar de que “sí tenemos de dónde recaudar”.

Sommaruga enfatizó en que aunque actualmente no existe un gravamen con esas características, aún así cerraron compañías en los últimos años y “hubo despidos masivos en una cantidad de empresas multinacionales”. Además, subrayó que una medida de este tipo “no tendría consecuencias sobre el capital productivo” porque se aplicaría únicamente “al alto patrimonio individual concentrado improductivo”, como “valores inmobiliarios, activos financieros, criptomonedas e inversiones bancarias”. “En Uruguay la gente no puede pagar más impuestos, pero el 1% sí”, afirmó.

Sommaruga aseguró que en el caso de Uruguay “en términos relativos los pobres pagan muchos más impuestos que los más ricos” puesto que, mientras entre los pobres los impuestos representan 30% de sus ingresos, los que tienen un millón de dólares o más vuelcan un 22% al Estado: “La distancia entre lo que pagan los más ricos y los más pobres es de 8 puntos. La sobretasa al impuesto al 1% es del 1%. Miren la distancia que hay para conseguir equidad vertical en el sistema tributario. De ocho puntos pasaríamos a siete si se aplica”, dijo.

Las declaraciones de Orsi sobre la compra de una camioneta con descuento fueron “absolutamente desatinadas”

Sobre la adquisición de una camioneta con 25.000 dólares de descuento por parte del presidente de la República, Yamandú Orsi, cuando ya había sido electo para el cargo, Sommaruga señaló que “es un síntoma de la degradación política que en términos generales adolece la política uruguaya, que convierte hechos coyunturales y episodios concretos en los grandes temas de discusión”. No obstante, valoró que las declaraciones del mandatario tras conocerse el hecho fueron “absolutamente desatinadas”.

Orsi dijo que “por lo general, cuando hay descuentos” se tira “de cabeza”, ante lo cual Sommaruga sostuvo que aunque capitalizar descuentos “apunta al sentido común de la ‘uruguayez’”, normalmente no se trata de un “descuento de 25.000 dólares en una camioneta de alta gama en un país donde 500.000 personas ganan 28.000 pesos líquidos por trabajar 44 o 48 horas semanales”.

Por último, el dirigente sindical evaluó que a la derecha política los casos de corrupción o presuntas irregularidades “le salen mucho más baratos que a la izquierda” porque esta última “tiene un discurso de cambiar el mundo, de impugnación, de señalar lo que está mal y combatirlo”, con lo cual “cuando se reproducen los hechos del comportamiento que se cuestiona parecería haber una disonancia cognitiva” que los agrava.