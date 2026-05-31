COFE impulsará “convocatoria urgente” del Consejo Superior de Negociación Colectiva del sector público por Rendición de Cuentas

José Lorenzo López cuestionó la lógica de “costo cero” de los lineamientos del gobierno para la elaboración del proyecto de ley y adelantó que el tema probablemente sea uno de los planteos centrales del PIT-CNT en el marco del próximo paro general parcial.

Este miércoles, el Departamento de Estatales y Municipales del PIT-CNT se reunirá para impulsar una “convocatoria urgente” del Consejo Superior de Negociación Colectiva del sector público a efectos de analizar las eventuales consecuencias del proyecto de ley de Rendición de Cuentas que el Poder Ejecutivo presentará a fin de mes.

La Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE) manifestó días atrás que “los lineamientos presentados por el gobierno para la elaboración” del proyecto presupuestal “confirman una lógica de ajuste”.

En esta Rendición de Cuentas no se prevén recursos adicionales con respecto a lo que ya quedó establecido en el presupuesto. El miércoles pasado, luego de una reunión de gabinete, el ministro de Economía, Gabriel Oddone, anunció que el Poder Ejecutivo tiene previsto destinar 30 millones de dólares en 2027 para transferencias dirigidas a la infancia, con base en una “reasignación dentro del Poder Ejecutivo”.

El secretario general del PIT-CNT y COFE, José Lorenzo López, en diálogo con el portal de la central sindical, consideró que las reasignaciones de gasto significan que “no va a haber incremento presupuestal para el desarrollo de algunas políticas” y, por tanto, “lo que van a hacer es sacar de un lado para poner en otro”. Si bien reconoció que hay “que esperar a que el proyecto esté elaborado para conocer con claridad cuáles serán las prioridades”, señaló que la lógica del Ministerio de Economía y Finanzas es “costo cero, sin aumento del gasto, y, además, la habilitación únicamente de los créditos efectivamente ejecutados”.

“Si el incremento que se dio en el Presupuesto Nacional ahora se ajusta por esta vía del costo cero y solo dar el presupuesto ejecutado, en realidad estamos en una situación muy parecida a lo que pasó en el período anterior”, cuestionó.

El dirigente afirmó que los lineamientos previstos para la rendición colocan a los sindicatos “en una situación de alerta”. Recordó que, durante el acto del 1° de Mayo, el movimiento sindical advirtió que “no solo íbamos a estar preocupados, sino que íbamos a movilizarnos”. En ese sentido, señaló que este tema probablemente sea uno de los planteos centrales que realizará el PIT-CNT en el marco del paro general parcial previsto para el 10 de junio.