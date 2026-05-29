Trabajadores lácteos rechazan anuncio de Conaprole sobre fin de contrato con empresa tercerizada

La dirección de la Federación de Trabajadores de la Industria Láctea (FTIL) expresó este jueves, a través de un comunicado, “su total respaldo y solidaridad con los trabajadores de la empresa UIG SRL (Empresa Maracaná), ante el anuncio de Conaprole de dar por finalizado el contrato. Para la organización sindical, la decisión de la empresa, “bajo la apariencia de la tercerización, tiene como objetivo la precarización laboral y la equiparación a la baja de los salarios del sector”. La empresa solo cumple funciones en Montevideo y nuclea a 60 personas.

El texto agrega que Conaprole “ya ha utilizado esta metodología en otros sectores de la cadena y, en todos los casos, la decisión empresarial ha tenido como objetivo central la rebaja salarial y la precarización de los trabajadores. Desligarse cuanto antes de los trabajadores sindicalizados y rebajar al mínimo posible los salarios”.

La FTIL expresa que Conaprole “está en su derecho de implementar las medidas comerciales que crea necesarias”, pero a la vez aclara que “no está dispuesta a aceptar que el objetivo velado sea la precarización laboral o la grosera rebaja salarial”. “La FTIL defenderá a cada trabajador y cada puesto de trabajo. Las relaciones comerciales y nuevos contratos que refrende Conaprole deberán incorporar a los trabajadores que ya están cumpliendo sus tareas, respetándoles condiciones de trabajo y salarios”.

Al respecto, el dirigente de la FTIL, Robert Labruna, expresó este viernes a la diaria que “la situación es compleja”, y que la cooperativa está dando por concluido los contratos con las empresas tercerizadas, que hacen la reposición de góndolas en Montevideo, sobre todo en grandes superficies. Para el gremio, “los trabajadores tienen y deben mantener su trabajo y su salario”.

El dirigente dijo que “es lo mismo que se viene dando en estos últimos años, donde la principal empresa exportadora del país toma decisiones de reducir costos, bajo el paraguas de acuerdos comerciales que no se pueden trasladar y, en ese sentido, lo que viene sucediendo es la reducción de costos operativos de lo que las empresas tercerizadas cobran, o de lo que Conaprole paga por ese servicio. Los trabajadores de la reposición comprendidos dentro de la Federación hacen tareas de reposición de góndola. Es una labor de servicio al público y de marketing a la marca”.

Labruna agregó que “para la Federación es una gran preocupación, porque en el medio de una inestabilidad importante a nivel regional y mundial, con Uruguay cerrando acuerdos internacionales, y considerando que ya ingresa al país mercadería para competir con los productos nacionales, todavía Conaprole toma estas decisiones. En esto la FTIL es muy clara, y es que no hay ninguna otra lectura que sea reducir costos por el lado de los trabajadores”.

la diaria se comunicó este viernes con la empresa Conaprole y confirmaron la finalización de contrato con la empresa UIG SRL, pero por el momento no realizarán declaraciones ante la prensa.