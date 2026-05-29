Trabajadora de Saman falleció en accidente laboral en Treinta y Tres

La Federación de Obreros y Empleados de Molinos y Afines (Foemya) emitió este viernes un comunicado para informar que, el jueves sobre la medianoche, una mujer que cumplía tareas para la empresa Saman murió en un accidente laboral, en una planta localizada en Vergara, en el departamento de Treinta y Tres.

Sobre el hecho, el dirigente y vocero de la Foemya, Gastón Alaniz, dijo a la diaria que el Consejo Directivo de la federación decretó la detención de actividades de forma inmediata y en todas las empresas del sector molinos de arroz, tanto en Montevideo como en otros puntos del país, desde las primeras horas de la jornada hasta las 22.00.

La empresa Saman extendió la paralización de las actividades hasta las 06.00 del sábado.

Alaniz explicó que la trabajadora se encontraba realizando tareas de limpieza sobre una tolva (un silo de acopio de arroz) en el molino y no en un secador, “como trascendió” inicialmente. Detalló que el siniestro ocurrió en la salida del molino, cuando la trabajadora se apoyó en una baranda, la cual cedió. “Ahí es cuando cae al vacío. Ella estaba acompañada por otras trabajadoras”, agregó.

La Policía y la Fiscalía en el departamento comenzaron las investigaciones. “La organización sindical estará atenta a todas las investigaciones. Además, habrá una reunión con la empresa”, dijo.

Acerca de las condiciones de trabajo que hay en la planta donde se originó el accidente, Alaniz expresó que “la seguridad es un tema que a la federación la ocupa y le preocupa”, y que actualmente se están teniendo algunas discusiones sobre los procedimientos a la hora de realizar ciertas tareas que pueden ser de riesgo. “En materia de seguridad, junto a esta empresa, se está trabajando. Esto se reconoce, pero evidentemente hay cosas que seguir afinando, porque acá estamos hablando de que una baranda se desoldó. Entonces son cuestiones que hay que trabajar mucho, para que no vuelvan a suceder.”