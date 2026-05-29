Sindicatos de Presidencia se declararon en preconflicto ante falta de avances en la negociación colectiva

La Asociación de Empleados de Estadística y Censos (Aseec), la Asociación de Funcionarios del Inciso Presidencia (Afinpre), la Asociación de Funcionarios de Educación Física (AFEF) y el Sindicato Docente de la Secretaría Nacional del Deporte (Sidosnd), organizaciones que nuclean a funcionarios que cumplen tareas en la órbita de la Presidencia de la República, se declararon en preconflicto y en estado de asamblea permanente. Señalan que el motivo es la falta de diálogo con las autoridades para avanzar en el marco de la negociación colectiva y en el abordaje de diversos temas de interés para los trabajadores.

Nicolás Kunich, delegado de la Aseec, dijo a la diaria que el principal planteo “es que se restablezca un ámbito de negociación colectiva. ¿Por qué? Sucede que en el primer año de esta administración existieron avances sobre algunos temas a trabajar, especialmente con el director general de Presidencia, Diego Pastorín, y su equipo, pero desde noviembre de 2025, esa comunicación se cortó prácticamente en forma abrupta, y los sindicatos nunca recibieron una respuesta concreta de por qué se interrumpieron las conversaciones”.

Comentó que el diálogo “se rompió a partir de algunos avances que se estaban intentando concretar en materia de condiciones laborales”, y que por ese motivo, “los sindicatos hicieron un plan para tratar de restaurar el diálogo y encontrar respuestas que hasta el momento no se hallaron”. Agregó que, además de haber tenido contacto con Pastorín, existió comunicación directa con el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, y su equipo de trabajo.

Kunich explicó que se solicitaron reuniones a nivel de sindicato de base, “sobre todo como mesa coordinadora de sindicato de Presidencia, ya que previamente hubo una instancia de coordinación de las cuatro organizaciones sindicales”. “Se recorrió toda la vía formal que está establecida para solicitar reuniones”, dijo y agregó que en la mayor parte de las solicitudes “ni siquiera hemos tenido respuesta de recibo, y si la hubo, era con la promesa de una reunión que después nunca se concretó”.

El sindicalista consideró que, además de la falta de diálogo entre las partes, en las últimas semanas se agudizó por otra razón. Contó que en la órbita de Presidencia, desde fines de 2025, existe una comisión de salud y seguridad laboral. Esa comisión está amparada por el decreto 291/07 y promueve, tanto en la actividad privada como pública, el abordaje de las dificultades que afecten las condiciones de trabajo.

“Se venía trabajando, con reuniones todos los meses, en la actualización de algunos protocolos, entre ellos la erradicación de la violencia en el trabajo y la atención de esas situaciones, pero cuando llegó la fecha de reunirse, enviaron un correo electrónico para informar que la instancia se suspendía hasta nuevo aviso, sin mayores argumentos”, expresó Kunich.

En cuanto a las medidas adoptadas, el delegado sindical comentó que se realizó una movilización este lunes, en el edificio anexo a la Torre Ejecutiva, y el miércoles otra manifestación en las puertas de Presidencia. En esa jornada, mientras llegaban los ministros al Consejo de Ministros, al arribar el titular del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), Juan Castillo, el jerarca solicitó a dirigentes del sindicato del INE que se comuniquen con él telefónicamente, con el objetivo de acordar un encuentro.

La llamada fue este jueves con el subsecretario del MTSS, Hugo Barreto, y la reunión será en los próximos días. El dirigente destacó que, de todos los ministros, “solo Castillo se acercó”, y que, salvo el diálogo mantenido con el jerarca, no hubo ninguna otra reacción a la medida ejecutada.

“Las partes se tienen que sentar a hablar y, a la vez, actuar de buena fe. Es así que se llegará a un acuerdo en algunas cosas, y en otras no”, sostuvo y añadió que por todo el contexto, en los cuatro sindicatos “hay una mezcla de molestia y también de sorpresa”, en el entendido de que “ya venían deteriorados los ámbitos de negociación colectiva por la no convocatoria, y ahora en una de las áreas de la negociación, como es la comisión de salud, también se suspendió. Entonces, son muy malas señales desde el Poder Ejecutivo hacia los trabajadores”, expresó Kunich.

Los cuatro sindicatos tienen definido un plan de medidas por si no hay una respuesta, que podrían ejecutarse en el transcurso de junio.

Diego Pastorín: “Estamos trabajando en eso para ver la solución”.

Por su parte, Pastorín dijo a la diaria que “existe una diferencia puntual, que tiene que ver con la situación de que hay funcionarios que están con un régimen de ocho horas, que pasarían a seis, y en eso las negociaciones están estancadas. En función de eso es que se declararon en preconflicto. Estamos trabajando en eso para ver qué solución le encontramos al asunto”.

En referencia a la suspensión de las reuniones de la Comisión de Salud y Seguridad Laboral, expresó que “ese grupo trabajó muy bien, y ahora hay algunas reuniones que se han suspendido en esta última etapa” por diversos motivos. Aclaró que “ha existido una interrupción, y es producto de esta situación de preconflicto, por el planteo vinculado al régimen horario de una determinada cantidad de funcionarios. Estamos buscando una fórmula para hallar una salida a los planteos realizados”. Pastorini concluyó diciendo que en su caso “tenía antecedentes de buen relacionamiento y de trabajo con el sindicato, pero ahora hay diferencias, y en eso se trabaja”.