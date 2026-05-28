La actividad comercial se contrajo en el primer semestre

Según el informe trimestral de la Cámara de Comercio y Servicios del Uruguay, la actividad comercial se retrajo durante los tres primeros meses del año, agudizando una tendencia que se arrastra desde fines de 2024. En concreto, las ventas cayeron 1,1% en términos reales, es decir, descontado el efecto de la inflación.

El índice de difusión por rubros, que indica qué porcentaje está creciendo, mostró una “reducción sustancial”, cayendo del 47% al 27% entre el último trimestre del año anterior y el primer trimestre de este año. En otras palabras, la mayoría de los rubros relevados experimentaron una disminución en sus ventas.

Según destaca el informe, “algunos ya venían en terreno negativo, como electrodomésticos, restaurantes y confiterías y minimercados, que aceleraron sus caídas”. Otros, como hoteles y supermercados, pasaron de una “destacada performance en el cuarto trimestre del año pasado” a exhibir números rojos entre enero y marzo. En contraposición, la actividad mejoró en los casos de la construcción, ferreterías y pinturerías, informática y vehículos, repuestos automotores y combustibles.

En el caso del índice de difusión por empresas la tendencia es similar, dado que durante el trimestre se constató un “retroceso apreciable”. Puntualmente, el porcentaje de empresas que declaran aumento de sus ventas cayó al 34%, luego de varios trimestres ubicándose por encima del 40%.

Si se desagrega la información por segmentos, los servicios mostraron un retroceso de 6,8%, mientras que el comercio dio cuenta de una caída significativamente menor (0,4%). Por su parte, los datos divulgados indican que las ventas cayeron de forma generalizada al analizar la situación por tamaño. No obstante, destaca el caso de las microempresas, donde la caída ascendió al 10,4%. Por último, la evolución reciente del sector revela que la caída también es generalizada entre las distintas regiones del país, a pesar de que destaca la situación en el litoral, donde la caída es cercana al 6%.