Restricción fiscal, gasto tributario y movilidad eléctrica

Fuerte cambio en la composición de las ventas

Según los datos procesados por la consultora Exante, los vehículos híbridos y eléctricos aumentaron significativamente su participación en el total de las ventas, pasando de representar un 8% en 2023 a un 46% en lo que va de este año (con datos disponibles hasta abril). De esta última cifra, 31% corresponde a eléctricos y 15% a híbridos.

Según los datos de la Asociación del Comercio Automotor del Uruguay, procesados por la consultora, durante el primer cuatrimestre del año la venta de vehículos livianos aumentó 15% interanual, un crecimiento que se explica exclusivamente por los eléctricos y los híbridos, en tanto los vehículos a combustión acumulan un retroceso de casi 20%. En particular, dentro del rubro de autos de pasajeros, el peso combinado de los eléctricos y los híbridos ascendió al 53% del total, llegando al 64% en el caso de los vehículos utilitarios deportivos.

Este patrón ya se había observado durante 2025, cuando la venta de vehículos a combustión registró su primera caída en varios años. En efecto, los datos disponibles para este año evidencian que esta tendencia se está profundizando a un ritmo acelerado.

Restricción fiscal y gasto tributario

Como destacó Delfina Matos, economista de Exante, lo anterior “ayuda a explicar por qué el tema empezó a ganar centralidad en la discusión económica y fiscal”, a pesar de que debe perderse de vista “que los vehículos eléctricos e híbridos aún son una parte muy menor del parque vehicular, que está compuesto por más de un millón de unidades en el segmento liviano”. En ese sentido, “si uno mira las ventas acumuladas en estos años sobre el stock total de vehículos en Uruguay, estamos hablando de una cifra en torno al 3%”.

Sobre esta discusión, Oddone explicó, durante un almuerzo de trabajo de la Asociación de Dirigentes de Marketing, que el gobierno está “trabajando para poder revisar el régimen de promoción de venta de vehículos eléctricos con el propósito de hacer no tan beneficiosa esa compra”. En esa instancia, que tuvo lugar el 13 de mayo, el ministro destacó que “las ventas de automóviles eléctricos e híbridos superaron por primera vez las ventas de los autos a combustión” y que eso sugiere que “el instrumento ha sido fantástico”, dado que operó como estímulo para que “la gente adopte una tecnología nueva, moderna”.

Consultado por este medio, el coordinador del Laboratorio Fiscal y Tributario del Centro de Investigaciones Económicas, Gustavo Viñales, coincidió con el ministro y señaló que “la revisión de la exoneración del Imesi [impuesto específico interno] a los vehículos eléctricos y/o híbridos es una decisión absolutamente racional y necesaria”.

Viñales reiteró que el gasto tributario en nuestro país es muy elevado y que no ha parado de crecer, representando actualmente casi el 7% del PIB. En un contexto de fuertes restricciones fiscales, la revisión de las partidas que forman parte de esta renuncia adquiere especial relevancia, ya que este tratamiento diferencial perfora la recaudación del Estado. Por lo tanto, ante la coyuntura actual, es clave volver a examinar la pertinencia de lo que se exonera, sea para eliminar partidas o para reducir alcance e intensidad.

En el caso concreto de los vehículos eléctricos, cuyo tratamiento fiscal forma parte de esta renuncia, el ministro destacó que la penetración de mercado es superior a la de la región y que, en tanto ya habrían generado su propia demanda, no sería necesario continuar subsidiando con la misma intensidad. Dado que en su visión “es buena política que cuando algo maduró se desenvuelva con menos muletas”, adelantó que en el segundo semestre se introducirán modificaciones al esquema vigente: “No podemos un día despertarnos y decir que esto cambió, porque hay gente que compró el stock de vehículos e hizo su planificación, así que estamos negociando para que empiece a regir con un paso prudencial”.