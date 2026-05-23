Csukasi recibió a la Confederación de Sindicatos Industriales ante preocupación por la adhesión al Acuerdo Transpacífico

Una delegación de la Confederación de Sindicatos Industriales (CSI) se reunió este viernes con la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Valeria Csukasi, para conversar sobre el proceso de adhesión de Uruguay al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP, por sus siglas en inglés), algo que genera preocupación en la organización sindical.

En diálogo con la diaria, el secretario general de la CSI, Luis Echevarría, dijo que en el encuentro la vicecanciller “mostró apertura, tanto en recibir a dirigentes de la Confederación de Sindicatos Industriales como en compartir determinada información”, “más allá de las diferencias que puedan existir” con respecto a los eventuales efectos del acuerdo comercial. El dirigente sindical resaltó que “hay capítulos en el proceso de adhesión al Acuerdo Transpacífico que preocupan a los trabajadores”.

Echevarría señaló que Csukasi “abrió la posibilidad de trabajar en forma conjunta sobre el planteo de la Confederación de Sindicatos Industriales referido a las compras públicas”. Dijo que mostró su disposición a “analizar las distintas alternativas existentes para salvaguardar tanto las empresas públicas como las compras que efectúa el Estado”.

“Es importante que los trabajadores industriales sean escuchados y que se tomen con seriedad los planteos de la confederación, que no tiene la verdad absoluta, [porque] siempre se está dispuesto a discutir y analizar diversas propuestas e ideas que no sean presentadas por la confederación”, puntualizó Echevarría.

El dirigente sindical mencionó además la necesidad de avanzar hacia “una estrategia nacional de desarrollo que garantice a los trabajadores que, si se reconvierten, van a tener trabajo en otro sector”. Según Echevarría, Csukasi estuvo de acuerdo en que “se debe agregar valor a la cadena productiva de los productos nacionales”. “Fue una reunión positiva, pero, sin duda, hay muchísimo para trabajar hacia adelante”, expresó.