La Sociedad de Productores de Leche de Florida presentará este sábado la Zafra Lechera 2027

El presidente de la SPLF, Fernando Lugea, dijo que el objetivo de la actividad “es poner el foco en las características, cualidades y condiciones que tiene la lechería en el país, y todo lo que es el trabajo en los tambos y de los tamberos”.

La Sociedad de Productores de Leche de Florida (SPLF) presentará el lanzamiento de la Zafra Lechera 2027, bajo el eslogan “El comienzo de un nuevo ciclo productivo”. La actividad será este sábado 23 a las 10.30 en el Campo de Recría de la SPLF, ubicado en el kilómetro 116 de la ruta 5, y reunirá a autoridades nacionales, departamentales, representantes del sector lechero, productores, técnicos e instituciones vinculadas a la agroindustria.

En el acto inaugural hablarán el presidente de la SPLF, Fernando Lugea, el intendente de Florida, Carlos Enciso, y el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Alfredo Fratti. La jornada contará con conferencias vinculadas al desarrollo del sector. Entre ellas, el directivo de la SPLF, Fabián Hernández, presentará “Campo de recría” y posteriormente disertará el presidente del Banco República, Álvaro García, sobre “El rol del sistema financiero en el desarrollo del sector agropecuario”.

Entre las actividades destacadas se encuentran las conferencias “Desafíos y oportunidades en un contexto de gran incertidumbre”, a cargo del economista Ignacio Munyo, y “Desafíos y oportunidades del sector lechero tras el acuerdo Mercosur-Unión Europea”, a cargo de la subsecretaria del Ministerio de Relaciones Exteriores, Valeria Csukasi, además de otras conferencias sobre sanidad, producción y la participación de la Comisión de Ganadería del Senado, junto a productores.

Paralelamente a la Zafra Lechera 2027, se desarrollará la 81ª Exposición de Reproductores Holando. Desde las 12.00 de este sábado se llevará a cabo la coronación de la campeona suprema de la exposición, en el predio de la Asociación Rural de Florida. La programación de la exposición se extenderá desde este jueves hasta el domingo 24 e incluirá actividades técnicas, conferencias, juzgamientos, remates y espacios de intercambio para productores y estudiantes. La propuesta es organizada por la Sociedad de Criadores de Holando.

Sobre la actividad, Lugea dijo a la diaria que “responde a una acción de la SPLF; se observó que no había un evento, como hay en otras áreas, que colocara el foco en el sector, donde se promueva lo que se trabaja, qué representa y qué alcance tiene. Entonces se resolvió que mayo era una buena oportunidad para presentar la primera edición de la Zafra Lechera 2027”.

El directivo explicó que se eligió este mes porque, en general, “en casi todos los tambos se comienza con el trabajo que se proyecta referente a los partos de las vacas, para el otoño del año siguiente, por eso lo de 2027. Ese ‘ciclo’ representa gran parte de la producción de lo que es el año”. Destacó que el objetivo “es poner el foco en las características, cualidades y condiciones que tiene la lechería en el país, y todo lo que es el trabajo en los tambos y de los tamberos”.

Consultado acerca de cómo observa el momento de la lechería en el país, expresó que “hay problemas estructurales que vienen de hace años y no de 2026. Se han perdido muchas empresas, muchos tamberos y varios puestos de trabajo. Existe una concentración que es negativa y que no le sirve a nadie a largo plazo. Es negativo para la lechería. Hay que dialogar y darse cuenta de dónde están las dificultades”.

En referencia a la gremial, resaltó que “tiene un peso específico en todo el país, porque tiene socios en todos los departamentos. Es una institución con mucho desarrollo en los últimos años. Por eso se hace foco en este evento, que si bien es organizado por la Sociedad de Productores de Leche de Florida y es en el departamento, en años futuros podría realizarse en otro departamento”.

Sobre temas como la competitividad y los mercados, el presidente de la gremial sostuvo que “el mercado interno de Uruguay es pequeño” y que “es allí donde se valoriza más el litro de leche al productor”. Explicó también que “los mercados internacionales hoy son todo un desafío” y que “hay una dinámica muy marcada e intensa”.

En ese sentido, afirmó que “hay movimientos concretos y veloces que cambian la dinámica del mercado internacional y de las exportaciones, que son entre dos tercios y tres cuartos de lo que produce el país. Son desafíos que hay que tener claros. Hay que tratar de trabajar para abrir nuevos mercados. Hay mercados con un potencial económico y de consumo enorme, a los que Uruguay todavía no tiene acceso. En cambio, hay mercados a los que sí se tiene acceso, pero se están pagando aranceles. Se debe trabajar en bajarlos. Eso es vital para la lechería”.

Lugea resaltó que “la mayor parte de la producción debe colocarse en el exterior” y después “tratar de valorizar el producto lo máximo posible para que parte de eso llegue con un mejor precio al productor”. Agregó que desde hace mucho tiempo “se está lidiando con la baja productividad de la industria y lo referido a conflictos en el sector”. “No se trata de cargarle las tintas a nadie, sino de concientizar de que todos estamos en el mismo barco. Tenemos que ser responsables. Todos tienen el derecho de reclamar lo que se cree justo, pero hay que hacerlo con moderación. No se puede parar una actividad que mañana y tarde está produciendo leche”, concluyó.