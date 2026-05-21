Cámara de Senadores aprobó extensión de seguro de desempleo para trabajadores del frigorífico Carrasco

El subsidio abarca desde el 1º de marzo hasta el 30 de junio; desde la federación expresaron que “preocupa el futuro de la industria” y que “nadie convoca a la organización para debatir sobre la realidad del sector”.

El plenario de la Cámara de Senadores aprobó el martes la extensión de seguro de paro para casi 700 trabajadores del frigorífico Carrasco. El proyecto ingresará a la Cámara de Diputados el próximo martes. Después de ser aprobado por ambas cámaras, pasará a Presidencia de la República para que sea firmado y remitido al Ministerio de Trabajo y al Banco de Previsión Social. Está previsto que la nueva extensión expire el próximo 30 de junio, pero abarque desde el 1° de marzo, fecha en que finalizó la última cobertura del subsidio.

El legislador que informó del proyecto en sala fue el senador del Frente Amplio Óscar Andrade. Los trabajadores venían esperando desde hace semanas que el Parlamento abordara el proyecto.

Sobre este tema, el presidente de la Federación de Obreros de la Industria de la Carne y Afines (Foica), Martín Cardozo, dijo a la diaria este jueves que la organización sindical “saluda la instancia y dicha decisión, pero es real igual que preocupan los tiempos, porque los tiempos de la burocracia y las etapas y los procesos de estas extensiones no son los tiempos de los trabajadores”. Además, recordó que se cumplieron tres meses de que los trabajadores “están sin ingresos y sin cobertura de salud, porque al no tener trabajo y no estar cubiertos por un subsidio de desempleo, las mutualistas y centros de salud dan la baja a esos empleados”.

El dirigente explicó que algunos de esos trabajadores están en una situación compleja, “porque hay personas con enfermedades preexistentes que necesitan medicación. Se tiene en cuenta los tiempos y procesos de las gestiones. Los trabajadores tienen en claro que el primer y único responsable de estar en esta situación es la empresa. En todo esto, el otro tema que preocupa es el futuro laboral”.

Consultado sobre si la federación tiene información de cómo continuarán las actividades del grupo empresarial, Cardozo respondió que “la empresa anunció que en junio comunicará una respuesta más concreta y formal de cuál es el futuro laboral del personal, por lo que la expectativa se mantiene. Actualmente, lo más urgente es percibir el subsidio por desempleo. Es lo que hoy nos llama a corto plazo, mientras que a largo plazo es la definición del futuro laboral”.

“Somos casi 700 trabajadores que estamos en esta incertidumbre de no saber cuál va a ser nuestro futuro laboral; es una estrategia que está bien aceitada y mecanizada por las empresas multinacionales, y no se ha encontrado de parte del gobierno una solución para una de las empresas multinacionales más importantes a nivel de alimentación, como lo es Minerva Food”, expresó Cardozo.

Otro punto que mencionó el dirigente sindical es que preocupa que a la federación “no la convocan de ningún ámbito para debatir sobre la realidad del sector. Hay una sensación de temor de discutir en esta rama de actividad, entre ellos, los productores, ya que muchos de ellos son dueños de frigoríficos y del ganado. Es un sector en el que no se habla mucho y al que no se le ponen condiciones. Entonces está el terreno libre para hacer y deshacer a placer, y eso a los trabajadores nos preocupa. Preocupa el futuro de la industria, donde cada vez la concentración es mayor”, señaló.

Para Cardozo, “la Federación Rural ni la Asociación Rural se ven muy incómodos, porque están cobrando altos precios sus ganados, pero hoy gozan de buena salud. Pero esta concentración en pocas plantas les va a llevar a que el día de mañana tengan que negociar con menos plantas, y van a contar con menos posibilidades de colocar su ganado. De esa manera van a tener que subordinarse a los precios que marque la industria”.

En ese sentido, agregó que “en estos asuntos estas opiniones generalmente se pueden transmitir por intermedio de los medios de comunicación, pero la federación no tiene un ámbito formal de discusión para tratar estos temas”. A su vez, consideró que “el Ministerio de Trabajo es de puertas abiertas”, como otros ámbitos, entre ellos, el Ministerio de Industria, el de Economía y el de Ganadería, Agricultura y Pesca, pero afirmó que “no hay un espacio de diálogo si la organización sindical no lo promueve”.