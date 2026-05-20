Coordinadora de sindicatos de tiendas advierte por estancamiento de la negociación por nuevo convenio colectivo

Además del tema salarial, la plataforma incluye “los cuidados y la salud mental”, temas que “están siendo ignorados” por la Cámara de Comercio y Servicios del Uruguay, expresó sindicalista.

La Coordinadora de Sindicatos de Tiendas, que forma parte de la Federación Uruguaya de Empleados del Comercio y Servicios (Fuecys), hizo público un comunicado en el que advierte sobre el estancamiento de las negociaciones por la firma de un nuevo convenio colectivo. El sector aún no ha tenido ningún ajuste salarial en lo que va de 2026 y desde la coordinadora aspiran a una mejora en un rubro que tiene “salarios insuficientes”.

Si bien esta es una de las causas del conflicto, la plataforma reivindicativa de los sindicatos incluye asuntos como “los cuidados y la salud mental, dos temas importantes por los cuales no hemos recibido respuestas positivas”. “Estos temas, que son una problemática de carácter nacional y de la gran mayoría de los hogares, están siendo ignorados por la cámara empresarial”, expresa el comunicado.

Viviana Blanco, representante de la coordinadora, remarcó en diálogo con la diaria lo que a su entender es el “poco interés” de negociar por parte de la Cámara de Comercio y Servicios del Uruguay (CCSU) en las cuatro reuniones que han tenido durante 2026.

En estas instancias, la coordinadora planteó cuatro puntos: horas de cuidados, horas de atención en salud mental, conservar el presentismo ante faltas que cuenten con certificación médica y reconocer el 21 de junio como el Día del Trabajador y la Trabajadora del Sector del Comercio y Servicios, abonándose como feriado pago.

La dirigente sindical hizo énfasis en que esta “no es una negociación seria”. “En la primera reunión que tuvimos, en enero de este año, expusimos nuestra plataforma con estos cuatro puntos y la CCSU ni siquiera tomó nota. Llegamos a una segunda reunión, un mes y medio después, y la respuesta que nos dieron es que no habían tenido tiempo de reunirse, y como no habían sacado nota en la primera reunión, querían que les repitiéramos lo planteado en la primera reunión o que le mandáramos los puntos por mail para que ellos estuvieran al tanto de la plataforma”.

En materia de cuidados, la coordinadora exige poder tener horas para llevar a los hijos a los controles médicos. En lo que refiere a salud mental, exige ocho horas al año para ir a psiquiatra con certificado médico; todo esto sin dejar de percibir el beneficio económico que se otorga por no faltar durante todo el mes, el cual automáticamente se pierde si se falta por enfermedad o por cualquier otra de las razones que mencionan.

“En nuestro sector la inmensa mayoría somos mujeres jefas de hogar, está totalmente feminizado. Muchas de nosotras necesitamos esas horas de cuidados para nuestros hijos y de salud mental para cuidarnos nosotras. Los sueldos en tiendas no son sueldos altos. Cuando se enferman nuestros niños y tenemos que faltar, en un sueldo chico lo que se pierde es mucho”, remarcó la dirigente.

“Si concurrimos a la consulta y no vamos a trabajar, perdemos presentismo, que ronda los 2.400 pesos, más las horas que se pierdan por asistir a la consulta. Estamos hablando de perder entre 3.000 y 3.500 pesos”, agregó.

En cuanto al presentismo, este se pierde con 30 minutos de llegadas tarde al mes, o con cualquier tipo de faltas, excepto aquellas que están amparadas por ley. Desde el núcleo de sindicatos han planteado diversas opciones, pero ninguna ha sido tomada en cuenta aún.

“Se pidió que se examinara el tema de las certificaciones médicas y no perder el presentismo, que se prorrateara, o que se perdiera quincenalmente, es decir, que si alguien falta dentro de los primeros 15 días, se pierda solo la mitad del presentismo, o sea, 1.200 pesos. Planteamos muchas opciones a la CCSU, precisamente para quitar pérdidas”, sostuvo Blanco.

“La primera reunión fue como si no hubiese existido. Incluso, cuando planteamos el tema de los cuidados, la respuesta del abogado [de las empresas] fue: ‘van a pasar teniendo hijos para no ir a trabajar en todo el año’. En la segunda reunión, que fue en marzo, una de las representantes de la CCSU, nos respondió: ‘no podemos hablar de presentismo y hacer lo de las certificaciones, porque acá sabemos que la gente se certifica de viva’. Respecto a esto, planteamos poner una cláusula en donde si alguien se certifica y no faltó durante los últimos tres meses, que no se descuente nada. De esta forma se mata este relato”, expresó la representante sindical.

Sobre la última de las cuatro reuniones, llevada a cabo a fines de abril, Blanco contó que la CCSU “ni siquiera se sentó a la mesa a negociar con nosotras, pidieron un cuarto intermedio con el Ministerio de Trabajo, le trasladaron que no están dispuestos a negociar nada ni las horas de salud mental, ni las de cuidados, ni presentismo, ni el reconocimiento del 21 de junio”. Según Blanco, luego de la última reunión fue cuando se decidió empezar movilizarse en espacios públicos y estratégicos para el sector, como la manifestación que se hizo el sábado 16 de mayo en la entrada principal de Montevideo Shopping.

“Decidimos empezar a mostrar a las trabajadoras que estamos con un convenio vencido hace cinco meses y que lo que se está pidiendo no está fuera de los lineamientos del Poder Ejecutivo, principalmente lo que tiene que ver con salud mental y cuidados, ya que tampoco se están pidiendo cosas que no están en otros sectores. Por ejemplo, en el sector de supermercados tienen horas para cuidados, y los compañeros de las barracas de construcción tienen hasta tres certificaciones al año sin perder el presentismo”, señaló Blanco.

“Teníamos un montón de cosas para proponer y no lo pudimos hacer porque no se sentaron a negociar. Nunca sentimos que esta haya sido una negociación como otras que hemos tenido anteriormente”, remarcó.

El viernes 22 de mayo tendrá lugar una quinta reunión tripartita y “según lo que resulte de la instancia nos juntaremos en la coordinadora y definiremos si hacemos algo. La idea es no parar hasta que se firme el convenio”, concluyó Blanco.

Consultado por la diaria, el presidente de la CCSU, Julio César Lestido, dijo que por el momento prefieren no realizar declaraciones públicas.