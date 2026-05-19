Federación Láctea rechazó amenazas empresariales por conflicto con la empresa Regina

La contratación zafral de un chofer derivó en un diferendo entre el sindicato y la empresa; trabajadores mantienen medidas gremiales desde la semana pasada.

La Federación de Trabajadores de la Industria Láctea (FTIL) emitió un comunicado en el que expresó su “absoluto y tajante rechazo” a las “recientes amenazas efectuadas por la Asociación de Propietarios de Empresas de Transporte de Leche (Trale SA) como consecuencia del accionar de la empresa Regina”.

La federación señaló que “ha acompañado al Sindicato de Trabajadores del Transporte de Leche en su accionar, en respuesta a las actitudes asumidas por el sector empresarial”. Además, sostuvo que tanto el sindicato como la propia FTIL “han transitado y agotado todas las instancias y vías de negociación posibles, con el ánimo de alcanzar acuerdos que respeten los derechos laborales y garanticen condiciones dignas de trabajo”.

La organización sindical considera que la empresa Regina y Trale SA “se han mantenido en una postura inflexible, caracterizada por el desconocimiento de la libertad sindical –derecho humano fundamental reconocido en normativas nacionales e internacionales– y por la violación sistemática de la legislación laboral vigente”.

“Ante este escenario, y como herramienta legítima de defensa de los correspondientes intereses y derechos, los trabajadores nucleados en el sindicato, con el respaldo de la FTIL, han decidido llevar adelante medidas gremiales”, señala el comunicado, y agrega que, una vez notificada esa decisión, “la empresa ha recurrido reiteradamente a amenazar a los trabajadores, anunciando la presentación de denuncias ante la Policía”.

Sobre este punto, la federación afirmó que los argumentos esgrimidos por la empresa “carecen de todo fundamento real y jurídico, y su único fin es generar miedo en quienes integran el sindicato, coartar el derecho a organizarse, a actuar colectivamente y vulnerar el ejercicio pleno de la libertad sindical”.

Desde la FTIL también se dejó establecido que, en el marco de estas medidas gremiales, “los trabajadores no actuarán con ánimo de daño, ni de apropiación, ni de aprovechamiento indebido de ninguna herramienta, vehículo o bien que la empresa ponga a disposición”.

La federación expresó además que “Trale, integrada por 33 empresas, deberá hacerse cargo de sus palabras y amenazas en plena democracia”. Añadió que, ante “la ejecución de las medidas gremiales resueltas”, cualquier denuncia policial presentada “contra los trabajadores o contra esta organización será considerada por el sindicato y por la federación como una amenaza explícita y una acción de ataque directo contra los derechos humanos laborales”.

Las medidas del sindicato de Trale

En el marco de estas diferencias, el STTL comunicó que desde el pasado jueves comenzó a aplicar medidas sindicales. Entre ellas, desde el viernes implementa la trazabilidad manual, llevando las muestras por orden de carga. Además, los sábados y domingos no se realizarán horas extras.

A través de un comunicado, el sindicato señaló que estas medidas “se inscriben en el conflicto con la empresa Regina, en relación con la contratación zafral de un chofer”. Agregó que ese trabajador fue desvinculado al finalizar el plazo estipulado en el contrato y sostuvo que el propio STTL reconoció por escrito, en una audiencia ante el ministerio, que se trataba de una contratación zafral y no de un puesto permanente en la empresa.

El comunicado agrega que “es importante que todas las empresas socias de Trale mantengan uniformidad de criterio y actuación”.

Santiago Ponce, dirigente del Sindicato de Transporte de Leche (STTL), expresó este martes a la diaria que “en este tema hay una situación de dictadura gremial. Un directorio de cuatro o cinco empresarios resuelve pese a que no existe consenso empresarial total. Si no se acatan las medidas que dispone el directorio, las empresas son penalizadas”.

Añadió que los empresarios “se creen los reyes de la democracia, pero el sindicato, además de tener personería jurídica, resuelve todo en asamblea. Los trabajadores ponen de su tiempo, pese a los descuentos abusivos que genera Trale. Si las empresas no acatan, Trale también las sanciona; por eso terminan acatando”.

“El sindicato no está diciendo que todas las empresas de Trale actúen igual. Lo que estamos señalando es que Regina es protegida por el directorio de Trale y desarrolla una situación de precariedad en la recolección de leche”, afirmó Ponce.

El dirigente sostuvo, además, que “el sindicato está dispuesto a dar una discusión seria, y mucho más profunda, si es necesario”. En ese sentido, advirtió que, además de las medidas ya en curso, “el conflicto puede profundizarse”.