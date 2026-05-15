Trabajadores de Darcy SA, empresa textil que anunció hace un mes el cierre de su unidad productiva, se reunieron este jueves en asamblea, en la plaza Liber Seregni, para analizar cómo continuar adelante, dado que no se alcanzó un acuerdo entre los abogados de las partes en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS).

El integrante del Ejecutivo de la Confederación de Sindicatos Industriales (CSI) y secretario de Formación, Luis Echevarría, dijo a la diaria este viernes que estuvo presente en la asamblea, y que después de dos instancias de negociación en el MTSS no hubo acuerdo con la empresa para alcanzar un “cierre ordenado”.

Destacó que, pese a que no hubo acuerdo, los trabajadores presentaron propuestas para intentar acordar algunos puntos con la empresa, pero este no se concretó. Para Echevarría, “la gota que rebasó el vaso fue que la empresa suspendió el miércoles su participación en una instancia tripartita, que debía llevarse a cabo este jueves en el Ministerio de Trabajo”.

Según Echevarría, la empresa “tiene como jugada, para desestimular a los 34 trabajadores que serán despedidos, no decir cuándo será el cierre de la unidad productiva”, algo que los empleados solicitaron conocer con certeza ante el MTSS. Agregó que “la empresa quiere que los trabajadores “estén ansiosos y nerviosos”, así renuncian y no acceden al despido correspondiente, que se pidió que se abone en una sola cuota.

“El resultado de la asamblea fue claro. La empresa no va a quebrar la voluntad de los trabajadores”, afirmó el directivo, y destacó que cuentan con el apoyo de la CSI y del Congreso Obrero Textil.

Entre los próximos pasos a dar, los trabajadores solicitarán hablar directamente con los dueños de la empresa, porque entienden que en el diálogo con los asesores legales no hay avances. “Si los empresarios no se quieren reunir con los trabajadores, se buscarán otros caminos en la negociación”, adelantó.

El dirigente concluyó afirmando que desde la CSI las situaciones como la de Darcy SA son “observadas con mucha preocupación, y más en este momento, luego del acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur”, y que además se viene reiterando que hay empresas que cierran su unidad productiva para convertirse en importadoras.

La empresa ya había anunciado ante las autoridades ministeriales que la decisión “no tiene marcha atrás”, y que fue tomada por dificultades en la competitividad con los artículos que se importan desde China hacia Uruguay.