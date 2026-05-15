En una nueva instancia de negociación en el ámbito del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, el Consejo del Sector Financiero Oficial de la Asociación de Bancarios del Uruguay (AEBU) y el Poder Ejecutivo alcanzaron este jueves un preacuerdo para la firma de un nuevo convenio colectivo en la banca pública.

El convenio tendría una vigencia de dos años y deberá ser ratificado por los trabajadores. Para eso, el consejo del sector se reunirá este viernes y definirá las características de la próxima asamblea, en la que los funcionarios discutirán y votarán el preacuerdo alcanzado con el gobierno.

Las negociaciones se desarrollaron en la rama del sector financiero oficial y contaron con la participación de dirigentes de AEBU y representantes del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y los directorios del Banco República, el Banco de Seguros del Estado (BSE), el Banco Hipotecario y el Banco Central.

El dirigente de AEBU Joaquín Santa Cruz señaló este viernes a la diaria que el consejo del sector se reunirá a las 14.00 para resolver la convocatoria a la asamblea de trabajadores, que deberá aprobar o rechazar el preacuerdo.

La propuesta fue presentada por el MEF durante la reunión del jueves, que se extendió por unas cuatro horas. Allí se analizaron uno a uno los distintos puntos planteados y también se ajustó la redacción final del documento.

Según explicó Santa Cruz, en los próximos días el consejo informará oficialmente a los trabajadores sobre el contenido del preacuerdo y los principales aspectos acordados. La asamblea podría realizarse en la primera quincena de junio, con el objetivo de que durante las próximas semanas los funcionarios de cada banco estatal puedan analizar colectivamente el alcance del entendimiento.

El sector de banca oficial reúne entre 3.500 y 4.000 trabajadores en todo el país, incluido el personal que cumple funciones en el hospital del BSE.

En la reunión del Consejo Directivo de este viernes participarán los tres sectores que integran la conducción: la Agrupación 98 –que actualmente preside el Consejo del Sector Financiero Oficial–, el Espacio 17 y Coordinación para el Cambio. La Agrupación 98 cuenta con seis cargos, Coordinación para el Cambio con cuatro y el Espacio 17 con uno.

Uno de los sectores minoritarios ya adelantó que rechazará el preacuerdo, mientras que los otros dos anunciaron su respaldo, por lo que el texto será aprobado por mayoría, aunque no por unanimidad.

Sobre el contenido del entendimiento, Santa Cruz afirmó que en AEBU consideran que “fueron contemplados los principales ejes” de la plataforma presentada durante la negociación.

El primero de ellos refiere al mantenimiento y la renovación de los derechos y beneficios incluidos en los sucesivos convenios colectivos de la banca oficial, vigentes desde comienzos de la década de 1990. El último acuerdo había sido firmado en 2022 y venció en setiembre de 2025.

El segundo punto central fue la pauta salarial. Según explicó el dirigente, el sindicato planteó como condición que el nuevo convenio no implicara pérdida de salario real durante su vigencia. De acuerdo con la propuesta presentada por el gobierno, el convenio se extendería hasta el 31 de diciembre de 2027.

Santa Cruz sostuvo que los ajustes previstos –4,5% este año y nuevas correcciones salariales en enero de 2027 y enero de 2028– permitirían mantener el poder adquisitivo “producto de la coyuntura de baja inflación y de las proyecciones realizadas por los economistas que asesoran a AEBU”.

El tercer eje del preacuerdo incorpora una agenda de derechos vinculada a licencias por paternidad, cuidados en la primera infancia, horas para asistir a actividades escolares y la certificación en género promovida por Inmujeres, además del compromiso de las instituciones de implementarla.

“Todo eso se contempló y se incorporará a los derechos y beneficios si el preacuerdo es aprobado y pasa a ser acuerdo”, afirmó Santa Cruz, quien agregó que el consejo tiene expectativas de que el texto sea respaldado por los trabajadores en la asamblea.