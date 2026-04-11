Una delegación del sector de la banca oficial de la Asociación de Bancarios del Uruguay (AEBU) se reunió este viernes con representantes del Poder Ejecutivo para intentar alcanzar un nuevo convenio colectivo.

En diálogo con la diaria, el presidente del Consejo de la Banca Oficial de AEBU, Roberto Umpiérrez, señaló que el sindicato llegó a este encuentro después de dos reuniones, una con representantes de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) y otra con delegados del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). En estas instancias previas participaron, por un lado, el subdirector de la OPP, Jorge Polgar; y por otro, el subsecretario del MEF, Martín Vallcorba.

Umpiérrez señaló que con la OPP se está discutiendo la gestión de las dotaciones y las sucursales, “temas que se están tratando de destrabar”, así como asuntos presupuestales para este año, como la reposición de vacantes.

Con el MEF, en tanto, la negociación está centrada principalmente en dos temas que para AEBU son prioritarios. “Uno es una propuesta del sindicato, que es centralizar los cargos”, señaló Umpiérrez; y apuntó que “la idea es generar oportunidades para trabajadoras y trabajadores del interior que hoy para concursar y acceder, por ejemplo, a un cargo que está ubicado en un edificio central en Montevideo, tienen que trasladarse a vivir a Montevideo, porque no se pueden hacer desde otro departamento”.

En ese sentido, AEBU propuso al MEF conformar un ámbito para estudiar la posibilidad de que algunos cargos ubicados en oficinas centrales puedan realizarse a distancia, a través de otro método de trabajo. El dirigente sindical puntualizó que “no sería teletrabajo, sino desde oficinas de los propios bancos”. “Esto es para que la gente pueda concursar hoy en día, pero después no necesariamente tenga que residir en Montevideo con su familia y demás”, recalcó.

Acerca de la respuesta del MEF a este planteo, Umpiérrez expresó: “Quedaron en comunicar una respuesta y definir con las administraciones de los bancos si la propuesta es viable”. “La intención es comenzar esa discusión con el objetivo de dialogar y ver si la respuesta es positiva”, agregó.

El segundo tema prioritario para AEBU tiene que ver con el hospital del Banco de Seguros del Estado. Umpiérrez señaló que “hay un planteo histórico del colectivo del Hospital de Banco Seguros, que pasa por obtener una mejora en el régimen de descansos”. En ese sentido, apuntó que el sindicato ha trasladado “la reivindicación que tiene la FUS [Federación Uruguaya de la Salud], que es el cuatro por dos, que significa que, de cada cuatro días trabajados, tenés dos libres”.

Este planteo fue recibido con “una negativa”, incluso “desde otros ámbitos anteriores de parte del Poder Ejecutivo”, señaló Umpiérrez. Dijo que para el gobierno “implicaría un problema político”, dado que, en caso de aceptarse, “después le generaría el mismo reclamo a nivel de toda la salud”. En ese marco, AEBU propuso otras posibles alternativas de descanso, como, por ejemplo, un régimen de semana móvil. “La respuesta fue que estas opciones serán analizadas”, señaló.

En cuanto a la reunión de este viernes, Umpiérrez dijo que “sirvió para afinar algunos temas puntuales, por ejemplo, el teletrabajo y licencias por cuidados”. Señaló que el objetivo es “ir cerrando algunos temas para poder alcanzar un preacuerdo y llevarlo a la asamblea de trabajadores”.