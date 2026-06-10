Paysandú vuelve a movilizarse: el desempleo juvenil triplica la media departamental y golpea con más fuerza a las mujeres

Paysandú se suma este miércoles al paro general parcial convocado por el PIT-CNT a nivel nacional bajo la consigna “Por un Uruguay de transformaciones profundas”, en una jornada que volverá a poner sobre la mesa la situación del empleo, la pobreza y las dificultades que enfrentan miles de trabajadores del departamento. Se trata de la tercera movilización sindical de alcance departamental desde el inicio del actual gobierno.

La medida tendrá características diferentes según cada gremio. Mientras los sindicatos de la enseñanza resolvieron una paralización de 24 horas, otros sectores desarrollarán paros parciales y se concentrarán desde las 10.30 en la planta de pórtland de Ancap, uno de los símbolos de las reivindicaciones sindicales en Paysandú.

El secretario del Plenario Departamental del PIT-CNT y presidente del Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos (Sunca) local, Mathías Machuca, explicó a la diaria que “en el marco del paro del PIT-CNT vamos a parar. La duración dependerá de cada gremio. La educación para 24 horas y otros, como el Sunca, lo hacemos en forma parcial. Nos vamos a concentrar en la planta de pórtland de Ancap a las 10.30”.

La jornada marcará además la tercera movilización sindical de alcance departamental desde la asunción del nuevo gobierno nacional y reunirá a trabajadores de distintos sectores, incluidos colectivos que atraviesan situaciones particularmente complejas. Según pudo saber la diaria, docentes y funcionarios de UTU y del Centro Universitario Regional (Cenur) Norte adhieren con un paro de 24 horas. En tanto, municipales, funcionarios de Antel, trabajadores de Paycueros, de la construcción, de la salud –manteniendo guardias– y del comercio realizarán paralizaciones parciales entre media mañana y primeras horas de la tarde.

A la concentración también concurrirán trabajadores despedidos del frigorífico Casablanca y empleados vinculados a la maltería de Ambev, quienes continúan aguardando definiciones sobre una eventual reactivación de la actividad.

Los números detrás de la movilización

La convocatoria sindical encuentra respaldo en una realidad social y laboral que continúa generando preocupación en el departamento.

Datos procesados por el economista Gastón Núñez, que dirige la consultora X Techo Consultores, a partir de información del Instituto Nacional de Estadística (INE), muestran que la pobreza en Paysandú pasó de 27.181 personas en 2024 (22,31% de la población) a 24.825 en 2025 (20,41%), lo que representa una reducción de 2.356 personas.

Sin embargo, la indigencia registró un comportamiento inverso. Mientras en 2024 alcanzaba a 2.656 personas (2,18%), en 2025 llegó a 2.785 (2,29%), lo que supone 129 personas más en situación de indigencia. En el análisis por género, la pobreza femenina descendió de 14.809 mujeres en 2024 a 13.159 en 2025, una reducción de 1.651 personas. Entre los hombres, la cantidad de personas pobres pasó de 12.266 a 11.640, es decir, 626 menos que el año anterior.

No obstante, el mercado laboral continúa siendo uno de los principales focos de preocupación. Paysandú mantiene una tasa de desempleo cercana al 10%, lo que representa alrededor de 8.000 personas sin trabajo. A ello se suman unas 25.000 personas que enfrentan algún tipo de dificultad vinculada al empleo y aproximadamente 15.000 trabajadores que desempeñan tareas sin realizar aportes a la seguridad social.

Uno de los datos más alarmantes es el referido a los jóvenes: el desempleo juvenil triplica el promedio general del departamento y afecta especialmente a las mujeres, una situación que diversos actores sindicales y académicos describen como parte de un fenómeno de carácter estructural.

Con este panorama como telón de fondo, el movimiento sindical volverá a manifestarse en Paysandú, eligiendo nuevamente la planta de pórtland de Ancap como punto de encuentro y símbolo de la defensa del empleo industrial en el departamento.

Machuca adelantó que, a diferencia de otras movilizaciones, no está prevista la lectura de una proclama durante la concentración. El acto se centrará en la presencia de los distintos sindicatos y en la visibilización de los reclamos vinculados al trabajo, la producción y las condiciones de vida de los trabajadores sanduceros.