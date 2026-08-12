Estudiantes de Paysandú del programa Pelota al Medio viajan a Montevideo e irán al Complejo Celeste y al Palacio Legislativo

El programa Pelota al Medio a la Esperanza es una iniciativa socioeducativa impulsada desde el Ministerio del Interior (MI) cuyo fin es “prevenir la violencia, evitar la deserción escolar y fomentar la convivencia pacífica en niños y adolescentes mediante el deporte y talleres de formación ciudadana”.

El programa, fuera del área metropolitana, se lanzó en octubre en el liceo 1 de la ciudad de Young con la presencia del presidente de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), Pablo Caggiani; el ministro del Interior, Carlos Negro; el director del programa, Agustín Iparraguire, y el jefe de la Policía Comunitaria, Franco Zenone. Allí se anunció el retorno de los torneos de fútbol “por la convivencia y el juego limpio”.

Iniciado en Montevideo, el MI se propuso expandirlo por todo el territorio. El bautismo interior se hizo, en octubre, en la vecina ciudad de Young, en Río Negro.

La expansión se concretó tras una alianza con ANEP

En noviembre, estudiantes de Paysandú participaron en una primera experiencia. Al salir favorecidos en un sorteo ganaron la posibilidad de viajar a Montevideo, relató a la diaria la oficial principal Natalia Cuevasanta, encargada de la Policía Comunitaria. La oficial explicó que “este viaje será este jueves 13 para acompañar a estudiantes del liceo 6 de Nuevo Paysandú y de Quebracho”. Los jóvenes viajan en la cooperativa Copay y una combi, “porque desde Quebracho solicitaron que el resto del grupo pueda acompañar a los que habían jugado al fútbol”.

Cuevasanta informó que “vamos a visitar el estadio Centenario, el Museo del Fútbol, el Complejo Celeste y la rambla”. Los jóvenes compartirán desayuno, almuerzo y una merienda, previo al retorno. Está en la agenda la visita al Palacio Legislativo, último tramo de la incursión por la capital del país.

Cuevasanta dijo que también acompañanarán profesores de educación física y de otras materias. La oficial, que encabeza la oficina en Paysandú, se reunió junto con su equipo en el CAIF Centro donde sesionó el Nodo Centro con participación interinstitucional. Una de las cosas acordadas fue que el próximo 18 de este mes, en el Espacio Gobbi, se realice un concurso de talentos.

Antes, pero este mismo jueves a las 13.00, realizarán un taller sobre redes sociales en la escuela 101, y el viernes 14 participarán en la recientemente creada Unidad Local de Seguridad Vial.