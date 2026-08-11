Mujer continúa internada tras ingerir hamburguesas contaminadas y Bromatología profundiza la investigación

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La Dirección de Bromatología de la Intendencia de Paysandú continúa trabajando en la investigación iniciada a partir de un caso de intoxicación alimentaria que mantiene internada a una mujer. La paciente habría consumido hamburguesas y, posteriormente, presentó un cuadro compatible con una enfermedad provocada por una bacteria Escherichia coli (E. coli).

La Intendencia de Paysandú mantiene retenidos lotes de hamburguesas y realiza nuevos análisis para determinar el origen de la intoxicación y la eventual presencia de una variante de E. coli.

La responsable de la Unidad de Bromatología, ingeniera alimentaria Antonella Goyeneche, explicó a la diaria que la investigación no comenzó a partir de un control rutinario sobre el producto, sino a raíz de una denuncia epidemiológica realizada desde el ámbito hospitalario.

“En realidad la investigación surge por el caso clínico. Hay una denuncia del hospital, una denuncia epidemiológica, de que hay un caso de intoxicación alimentaria, y eso hace que la investigación se haga en reversa”, relató.

La directora de Salud de Paysandú, Ángela Almeida, comentó el procedimiento: “El hospital denunció la detección de una toxina y el MSP hizo la investigación, la notificación a los demás ministerios y a la división de bromatología. Además, el envío de muestras al laboratorio del MSP”.

A partir de la notificación, Bromatología comenzó a reconstruir la cadena vinculada a los alimentos consumidos por la paciente. Esto incluye el comercio donde se realizó la compra, la distribuidora, el elaborador y los distintos puntos por los que pasó el producto.

“Se inspeccionan los locales que estuvieron involucrados, el comercio en el que se hizo la venta, la distribuidora de la cual proviene y toda la cadena de manipulación de los alimentos”, señaló Goyeneche.

Lotes retenidos y nuevos análisis

En el marco de las actuaciones, existen lotes de hamburguesas retenidos en Paysandú. Sin embargo, hasta el momento no se ha podido confirmar que el producto retenido sea efectivamente el responsable del cuadro clínico ni identificar la cepa específica productora de la toxina.

Goyeneche aclaró que los análisis continúan y que todavía no existen resultados concluyentes del laboratorio de referencia del Ministerio de Salud Pública.

La ingeniera remarcó que esto no permite descartar que el origen se encuentre en otro lote. “Pudo haber sido otro lote. No quiere decir que no esté determinado, depende del muestreo”, indicó.

“Se está trabajando con toda la seriedad que corresponde al caso y se van a ir tomando decisiones en función de lo que se vaya encontrando”, sostuvo Goyeneche.

Una variante que puede provocar cuadros graves

La E. coli comprende distintos tipos de bacterias y variantes, algunas de las cuales pueden provocar cuadros gastrointestinales relativamente leves, mientras que otras son capaces de producir toxinas y generar complicaciones severas.

Según describió Goyeneche, algunas variantes pueden ocasionar vómitos, diarrea, dolor de cabeza y malestar general, mientras que otras pueden producir toxinas asociadas al síndrome urémico hemolítico, una enfermedad que puede afectar seriamente el funcionamiento renal y provocar la destrucción de glóbulos rojos. “Hay algunas variantes que generan esta toxina y que pueden provocar cuadros muy graves”, explicó.

En el caso de la paciente de Paysandú, los profesionales médicos mantienen especial atención sobre el funcionamiento de sus riñones, debido a que se trata de una de las posibles complicaciones asociadas a los cuadros graves provocados por algunas variantes de E. coli.

La mujer continúa internada y, de acuerdo con la información proporcionada, presenta una evolución favorable, aunque permanece bajo estricto seguimiento médico.

La importancia de la cadena de frío

La responsable de Bromatología también destacó la importancia de mantener correctamente la cadena de frío, especialmente en alimentos considerados de alto riesgo.

El recorrido de un alimento puede involucrar al elaborador, depósitos, vehículos de transporte y distintos puntos de distribución. En cada etapa resulta fundamental evitar variaciones de temperatura que puedan favorecer la multiplicación de microorganismos.

“La cadena de frío y la manipulación del producto en estos casos es muy importante”, subrayó Goyeneche. Explicó que los golpes de temperatura, producto de subidas y bajadas durante el almacenamiento o transporte, pueden favorecer el crecimiento de bacterias que eventualmente se encuentren en los alimentos.

Si bien este tipo de cuadros graves es poco frecuente, la especialista señaló que son episodios que requieren una vigilancia constante.

Uruguay cuenta con buenos indicadores sanitarios y una amplia disponibilidad de agua potable, factores que contribuyen a una baja prevalencia de este tipo de enfermedades, aunque el riesgo nunca puede considerarse cero, advirtió.