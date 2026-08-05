En Paysandú ya hay 30 personas fuera de sus hogares y los realojos mitigan impacto negativo del desborde del río Uruguay

En la próxima semana, sendas consultoras de Argentina y Colombia vendrán al departamento porque trabajan en un proyecto de contención de las inundaciones encargado por la intendencia.

Con más de 30 personas fuera de sus hogares, en la mañana de hoy el Centro Coordinador de Emergencias Departamentales (Cecoed) hizo una puesta a punto de la situación.

Tras la conferencia de prensa en la que anuncio la llegada del papa a Paysandú, el intendente, Nicolás Olivera, abordó algunos temas de coyuntura.

En relación con la posible inversión de HIF Global, manifestó que “la novedad que tengo es que están trabajando contra reloj. La idea es poder cerrar el acuerdo lo antes posible”. “Recordemos que el 30 de junio venció el plazo que tanto la empresa como el propio gobierno, por segunda vez, se dieron”. El jefe comunal reiteró que “las partes han decidido, sin firmar nada, estar en la inminencia de la firma de algo que dé las certezas que precisa el proyecto”.

El río Uruguay puede crecer un poco más

La ocasión fue propicia para que, en tanto presidente del Cecoed, hablara de las variantes climáticas y sus impactos. “Este no era un desborde del cauce del río Uruguay que estuviera previsto. Hoy está prácticamente estacionado, está creciendo muy poco, está prevista mucha agua para el jueves. Puede ser que crezca algunos centímetros más, por lo que hoy nos dicen”.

“No tenemos datos de que [el río] vaya mucho más arriba. Por supuesto, en setiembre se prevé un mes muy lluvioso y en noviembre, diciembre, abril y mayo del año entrante serán los meses más complicados. Así que hoy la postal indica que mucha gente que a estas horas estaría pronta para salir o estaría o con temor de salir, está en su casa nueva. Eso creo que es una gran noticia”, planteó.

El jerarca se refirió a la política de realojo que, en articulación y con recursos del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT), lleva adelante la intendencia. Informó que “desde la última inundación, que involucró a unas 1.800 personas, unas 1.500 dejaron de tener inconvenientes”, en virtud de la política de realojos.

“Hoy estamos hablando de que muchas de las 456 viviendas nuevas responden a relocalizaciones, como la del asentamiento Vialidad, pegado a la Residencia Estudiantil, que eran de las primeras familias que salían cuando crecía el río”, detalló, y agregó: “Otras familias, cercanas a la misma zona, el Bajo Curupí, que acabamos de realojar, y las del Park Way” no tendrán problemas.

“Hay mucha gente que, aunque se desborde el río Uruguay o el cauce del Sacra, ya no tiene que salir de su casas”, subrayó. Los realojos mitigan los impactos de las inundaciones.

Visita de consultoras argentina y colombiana en la próxima semana

El intendente adelantó que se está avanzando “en otro gran proyecto para Paysandú, que es de la defensa frente a las inundaciones” en la parte histórica de la ciudad, en las inmediaciones del puerto. “Y miren ustedes que año particular. Uno en el que se está previendo mucha agua, en el que una vez más se pone el foco en el riesgo que suponen el cambio climático y la crecida del río, tras lluvias abundantes”, agregó.

“Creo que es el mejor año para, lamentablemente –toda crisis genera una oportunidad–, tener a mano un proyecto que nos permita cuantificar cuánto cuesta y qué resuelve, en qué condiciones podemos avanzar y qué impacto tendría para Paysandú”.

“Es un proyecto en el que ya se está trabajando. Sé en qué etapa está y, básicamente, cuál sería la vía de conseguir recursos” para su financiación, indicó.

“En el proyecto trabajan dos consultoras, una argentina y otra colombiana. De hecho, está previsto que la semana próxima estén en Paysandú”, dijo y, por otro lado, acotó: “No es solo pensar en infraestructura, sino en el impacto” que tenga.

Proyecto requiere un gran apoyo de toda la comunidad y de sus organizaciones sociales y políticas

“Si usted deja de tener la inundación dentro de la ciudad, deja de tener ciertos gastos, de emergencia, de materiales, de la angustia de la gente”, sostuvo el intendente. Auguró, además, que “se dará una valorización y apreciación de una tierra que hoy no tiene mucho valor. Hay formas de estimar cuánto supone el retorno económico de un proyecto de estas características. Cuando tengamos el monto del proyecto, del retorno, recién empezaremos a hablar de posibles vías de financiación”.

“No es algo que uno aprieta un botón y dice ‘vamos a hacer esto’. Creo que tiene que haber un proceso de validación de la ciudad, porque también supone una prioridad en materia presupuestal y de si estamos todos de acuerdo en avanzar, en que Paysandú, de una vez por todas, deje de pensar en las inundaciones en los mismos términos en los que estamos pensando hoy. Me parece que ya es momento, al menos, de pensar en una solución definitiva”, planteó.

Al ser consultado sobre si es su intención que el proyecto se concrete en esta gestión, sostuvo: “La idea es avanzar todo lo que podamos en este período. Estas cosas no se piensan en términos de uno, dos, cinco años, se piensan en términos de resolución. Por eso hice referencia a la validación que esto vaya a tener en todo el espectro sanducero, con todas las fuerzas vivas, los distintos partidos políticos y la Junta Departamental. Diría que imagino un proceso parecido al del nuevo campus de la Universidad de la República [Udelar]”.

“Son procesos largos, pero [en el caso de la Udelar] lo pudimos concretar en un período. Esto es lo mismo. Es un proyecto muy ambicioso. A mí me gustaría empezarlo y conseguir la financiación para darle a Paysandú una solución definitiva”.