Policía Comunitaria: Natalia Cuevasanta destacó el trabajo de prevención y cercanía con la comunidad en Paysandú

La oficial explicó el trabajo que desarrolla la Policía Comunitaria Orientada a Problemas, una modalidad enfocada en la prevención del delito y la construcción de vínculos de confianza con la comunidad.

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La licenciada en Seguridad Pública y oficial principal Natalia Cuevasanta explicó a la diaria el funcionamiento de la Policía Comunitaria Orientada a Problemas (PCOP), un modelo basado en evidencia, prevención y articulación con instituciones para fortalecer la seguridad ciudadana en todo el departamento.

Cuevasanta recordó que ingresó a la Policía en 2005 impulsada por una marcada vocación de servicio. “No tengo familiares policías. Lo mío es netamente una vocación, incluso tengo fotos de niña haciendo la venia y parada firme”, comentó.

Nacida y criada en Paysandú, aseguró que siempre mantuvo su arraigo con el departamento, incluso durante los años de estudio en Montevideo y Salto.

Durante la entrevista explicó que la PCOP representa la evolución de la antigua Policía Comunitaria, incorporando metodologías de trabajo sustentadas en evidencia científica. “Trabajamos con base en mapas de calor del delito y a partir de esos diagnósticos elaboramos proyectos para disminuir los índices delictivos en determinadas zonas”, señaló.

La oficial indicó que, aunque la oficina departamental funciona en la capital sanducera, el equipo desarrolla tareas en todo el territorio.

Sus principales cometidos están orientados a la prevención y al trabajo de proximidad con la ciudadanía.

Entre las acciones que lleva adelante la PCOP destacó el trabajo permanente en centros educativos, donde se realizan talleres sobre prevención del bullying, violencia y amenazas, además de actividades de formación en seguridad ciudadana abiertas a vecinos y organizaciones.

Asimismo, explicó que el área coordina mesas interinstitucionales de seguridad ciudadana, espacios donde participan organismos públicos y actores sociales para abordar problemáticas específicas detectadas en barrios o localidades del departamento.

Cuevasanta remarcó que PCOP trabaja de forma articulada con instituciones como el Ministerio de Desarrollo Social, el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay, el Instituto Nacional de la Juventud, el Ministerio de Salud Pública, la Dirección Departamental de Salud, la Junta Departamental de Drogas y diversas comisiones vinculadas a discapacidad, violencia y políticas sociales.

Otro de los programas impulsados es Pelota al Medio a la Esperanza, iniciativa del Ministerio del Interior que utiliza el deporte como herramienta de inclusión y promoción de valores. La propuesta prioriza el compañerismo, el respeto y el trabajo en equipo por encima de la competencia deportiva.

En Paysandú el programa tuvo su primera edición en noviembre del año pasado con la participación de estudiantes de distintos liceos y UTU del departamento. Los participantes fueron sorteados para realizar un viaje a Montevideo, donde continuarán desarrollando actividades educativas y recreativas.

Consultada sobre las problemáticas más frecuentes que encuentran en los territorios, la oficial sostuvo que los conflictos de convivencia suelen ser una de las principales demandas de vecinos e instituciones educativas.

“A veces falta diálogo, falta comunicación y sentarse a conversar sobre lo que está ocurriendo. En esos espacios de mediación y construcción de acuerdos está presente la PCOP”, afirmó.

También señaló que existe un trabajo coordinado con la Comisaría Especializada en Violencia Doméstica y de Género, realizando seguimiento de casos para asegurar una intervención sostenida en el tiempo.

Finalmente, Cuevasanta explicó que los proyectos preventivos se diseñan a partir de la información elaborada por la Oficina de Información Táctica de la Jefatura de Policía, que georreferencia los delitos mediante mapas de calor. Con esos datos, el objetivo es intervenir sobre los factores que favorecen la ocurrencia de hechos delictivos antes de que estos se produzcan.