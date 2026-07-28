En Paysandú se presentó el programa Conéctate Seguro para capacitar a niños y adolescentes en ciudadanía digital

La iniciativa es impulsada por la empresa Tigo y desarrollada junto con la Fundación Celeste con el apoyo de la Intendencia de Paysandú.

Con el objetivo de promover un uso más seguro y responsable de internet entre niños, niñas y adolescentes, TIGO Uruguay presentó oficialmente en Paysandú el programa Conéctate Seguro, una iniciativa de educación digital que busca brindar herramientas prácticas para enfrentar los desafíos que plantea el creciente entorno tecnológico y las redes sociales.

Se comenzará en cuatro clubes deportivos del departamento y buscará brindar herramientas para prevenir riesgos en internet, proteger la identidad digital y promover un uso responsable de las redes sociales. La empresa proyecta extender el programa a otros departamentos del país.

El lanzamiento se realizó en las instalaciones del Club Wanderers el pasado lunes donde participaron representantes de la empresa, autoridades departamentales, integrantes de la Fundación Celeste y familias y jóvenes pertenecientes a distintas instituciones deportivas que formarán parte de esta primera etapa del proyecto.

Durante la presentación, el CEO para Uruguay, Fernando Montoya, destacó que el papel de una empresa de telecomunicaciones no debe limitarse únicamente a ofrecer conectividad, sino también contribuir a que las nuevas generaciones desarrollen capacidades para desenvolverse de manera segura en el ámbito digital.

“Hoy TIGO Uruguay está lanzando el programa Conéctate Seguro. Es un programa de educación digital enfocado en gurises, niños, niñas y adolescentes, en el que damos herramientas para que puedan hacer un uso responsable y seguro de internet y de las redes sociales”, expresó.

Montoya manifestó que la transformación digital ha generado nuevas oportunidades de comunicación, aprendizaje y entretenimiento, pero también riesgos que requieren acompañamiento y formación. En ese sentido, remarcó que las empresas vinculadas al sector tecnológico tienen una responsabilidad social en la construcción de entornos digitales más seguros. “Como empresa de telecomunicaciones, nuestro rol es conectar a las personas. Pero nuestro trabajo no debe quedarse solamente en eso; también tenemos que asegurarnos de que las nuevas generaciones puedan utilizar internet de forma responsable y segura”, afirmó.

Trabajo conjunto con la Fundación Celeste y la intendencia

Para llevar adelante la propuesta, TIGO estableció una alianza estratégica con la Fundación Celeste, organización que tendrá a su cargo la implementación de los talleres y la capacitación de los participantes. Además, el proyecto cuenta con el respaldo de la Intendencia de Paysandú, que colaboró en la articulación con las instituciones deportivas locales.

Según explicó Montoya, el trabajo conjunto permitió adaptar el programa a la realidad del departamento y generar un espacio de formación cercano a los jóvenes. “Nos hemos aliado con Fundación Celeste porque comparte los objetivos que buscamos impulsar. También hemos trabajado muy de cerca con la Intendencia de Paysandú para poder llegar a estos clubes y lograr una buena recepción de los materiales y contenidos”, indicó.

La primera etapa se desarrollará en los clubes Wanderers, Barrio Obrero, Centenario y Bohemios. Allí, especialistas de la Fundación Celeste impartirán talleres dirigidos a niños y adolescentes que participan regularmente en actividades deportivas y recreativas.

Temas clave para la vida digital

Los contenidos fueron diseñados para abordar problemáticas cada vez más presentes en la vida cotidiana de niños y adolescentes. Entre los principales temas se encuentran la protección de la identidad digital, el cuidado de la información personal, la prevención del ciberacoso, el fraude digital, la suplantación de identidad y el uso equilibrado de las pantallas. “Los talleres abordan diferentes tipos de información que forman parte de la vida digital cotidiana. Hablamos de cómo proteger la identidad, cómo cuidar los datos que compartimos en redes sociales, cómo prevenir el ciberacoso o las estafas digitales, y también cómo administrar mejor el tiempo frente a las pantallas”, explicó Montoya.

El ejecutivo sostuvo que muchas veces padres, madres y docentes enfrentan dificultades para acompañar a los jóvenes en estas temáticas debido a la rápida evolución de la tecnología y de las plataformas digitales. “Son temas sobre los que a veces las familias o los docentes no tienen tanto manejo. Nosotros queremos cubrir parte de ese rol aportando herramientas y conocimientos”, señaló.

Talleres en los propios clubes

Una de las particularidades del programa es que los talleres se desarrollarán en los mismos espacios donde los jóvenes realizan sus actividades deportivas. De esta forma, se busca facilitar la participación y aprovechar ámbitos de confianza ya consolidados dentro de la comunidad.

Montoya explicó a la diaria que los capacitadores se integrarán a la dinámica habitual de cada institución. “Vamos a ir a cada club. Hoy convocamos a los cuatro clubes para el lanzamiento, pero después trabajaremos directamente en cada uno de ellos. La idea es aprovechar los momentos en que los niños y las niñas concurren a entrenar para generar espacios de aprendizaje antes o después de las actividades deportivas”, detalló.

Los talleres estarán a cargo de profesionales de la Fundación Celeste. Según informó, la coordinación general estará liderada por Mariel, integrante de la organización, junto con otros talleristas especialmente preparados para desarrollar los contenidos. “Fundación Celeste irá poniendo diferentes talleristas que trabajarán con el contenido que nosotros hemos implementado anteriormente en otros países”, acotó.

Tecnología para aprender de forma interactiva

Durante el acto de lanzamiento también se presentó la modalidad de trabajo que tendrán las capacitaciones. Para ello, Samsung realizó la donación de tablets que serán utilizadas durante los encuentros.

La incorporación de estos dispositivos permitirá que las actividades sean más dinámicas e interactivas, favoreciendo la participación de los jóvenes mediante ejercicios prácticos y situaciones vinculadas a la realidad digital que enfrentan diariamente. “Queremos que sea una forma divertida y digital de aprender. Las tablets permitirán realizar actividades prácticas que faciliten la comprensión de los contenidos”, destacó Montoya.

El programa comienza en Paysandú como experiencia piloto para Uruguay. Desde TIGO explicaron que la elección del departamento respondió tanto a la receptividad de las autoridades locales como al dinamismo de la comunidad sanducera. “Paysandú es el primer departamento de Uruguay donde implementamos esta iniciativa. Es un lugar que me impresionó desde la primera vez que vine, por el empuje de su gente y por la energía de la ciudad. Creímos que era un muy buen lugar para comenzar”, sostuvo Montoya.

Asimismo, resaltó la disposición de la intendencia para acompañar el proyecto desde sus etapas iniciales.“Conversamos sobre esta idea con el intendente Nicolás Olivera hace aproximadamente tres meses. Desde el comienzo encontramos interés y voluntad para impulsar la propuesta. La intendencia ha sido un socio muy importante en este proceso”, afirmó.

La ejecución de esta primera etapa se extenderá durante el resto del año. Una vez culminadas las capacitaciones previstas en los cuatro clubes iniciales, la empresa proyecta ampliar gradualmente el alcance del programa hacia otras instituciones y departamentos. “En la medida en que vayamos capacitando a todos los niños y niñas, iremos avanzando hacia nuevos clubes y posteriormente hacia otros departamentos”, explicó. Entre los próximos destinos previstos aparecen Salto y Rivera, aunque el objetivo final es que la iniciativa alcance todo el territorio nacional.

Montoya recordó además que Conéctate Seguro ya ha sido implementado en otros países de América Latina donde opera la compañía, obteniendo resultados significativos en materia de formación digital. “No es la primera vez que realizamos este programa. Ya hemos capacitado a más de 1,3 millones de personas en América Latina y ahora queremos traer esa experiencia a Uruguay para contribuir con las comunidades locales”, señaló.

La iniciativa se enmarca en una tendencia cada vez más extendida a nivel internacional que busca promover la denominada ciudadanía digital, entendida como el conjunto de conocimientos, habilidades y conductas necesarias para desenvolverse de manera responsable en entornos tecnológicos.