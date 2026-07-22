Siniestros en Paysandú: comparando primer semestre 2025 con el 2026 la cantidad de fallecidos no varió

La Unidad de Seguridad Vial (Unasev), variando los criterios por los cuales venía informando la siniestralidad año a año, este mes emitió un informe. Unasev destacó que casi seis de cada diez personas lesionadas son hombres. El 45% de las personas lesionadas tiene entre 15 y 29 años, y es el grupo de 20 a 24 años el más representado (18%).

Para Gastón Berretta, director de Tránsito de la Intendencia de Paysandú, la baja en la accidentalidad grave obedeció a medidas que se han tomado, según declaraciones que hizo al diario El Telégrafo.

Con un enorme parque automotor al igual que en lo nacional, ASSE estableció el Servicio de Emergencias 105 y se instaló la Unidad Local de Seguridad Vial con el propósito de incidir positivamente en la siniestralidad. Además, “las motocicletas continúan siendo el medio de transporte con mayor participación en la siniestralidad: el 64% de las personas lesionadas circula en moto al momento del siniestro y este grupo concentra la mitad de las personas fallecidas (50%)”.

En tanto, “el 21% de los lesionados circula en auto o en camioneta, el 7% es peatón y el 8% restante se desplaza en otros medios de transporte. El 55% de las personas fallecidas en siniestros de tránsito se registran en jurisdicción departamental, el 45% restante corresponde a jurisdicción nacional”.

Los números de Paysandú

Observando los datos del departamento de Paysandú, se puede decir que el número de fallecidos en este primer semestre fue igual que el de 2025: siete. “Los lesionados, siempre comparando ambos semestres, fueron 635 y 594. Por lo tanto, hubo una disminución del 6,5%”. En materia de siniestros se pasó de 509 (primer semestre 2025) a 472 (primer semestre 2026), una disminución del 7,3%”.

Con base en el informe preliminar de la Unasev, Berreta manifestó cierta satisfacción con los datos. El director señaló que los resultados que se verifican en Paysandú, sobre todo la baja en accidentados graves, los atribuye a la aplicación de un plan de educación vial, intervenciones en distintos puntos peligrosos de la capital y mayor presencia en las calles del cuerpo inspectivo.

Con mirada nacional, la Unasev concluye que “los resultados del primer semestre de 2026 muestran una reducción en la cantidad de personas lesionadas y fallecidas en siniestros de tránsito respecto al mismo período del año anterior, un descenso del 12,5% de personas y reducción global del 4,5% en el total de lesionados”.

Si bien se trata de datos parciales y resulta necesario mantener cautela en su interpretación, esta evolución constituye una señal alentadora porque detrás de cada punto porcentual existen personas, familias y comunidades que buscan evitar las consecuencias de un siniestro de tránsito.

“Estos resultados refuerzan la importancia de sostener una estrategia integral de seguridad vial, basada en evidencia y en la articulación de políticas de fiscalización, educación, control, fortalecimiento del marco normativo, coordinación interinstitucional y participación de la sociedad”.

“La experiencia demuestra que la reducción de la siniestralidad requiere acciones simultáneas y complementarias de todos los actores involucrados”, señaló el informe de Unasev.

“El desafío ahora es consolidar esta tendencia durante el resto del año, considerando que históricamente el segundo semestre presenta mayores niveles de siniestralidad”, concluyó.