PIT-CNT se movilizó en Paysandú y reclamó medidas urgentes ante la crisis laboral

La concentración se hizo en la esquina de18 de Julio y Cerrito y desde allí se marchó hasta Montevideo y 18 de Julio, donde tuvo lugar la parte oratoria.

Este martes la departamental del PIT-CNT de Paysandú se sumó al paro general parcial convocado por la central sindical bajo la consigna “Sin transformaciones no hay avances”, con una movilización en la ciudad y poniendo el foco en la situación laboral que atraviesa el departamento.

Durante la actividad, el dirigente sindical Mathías Machuca dijo a la diaria que la medida forma parte del plan de acción nacional de la central, pero también responde a una realidad local marcada por el aumento del desempleo, trabajadores enviados al seguro de paro y empresas que han cerrado o amenazan con hacerlo. Mencionó en particular la situación de sectores como la bebida, el cemento y la industria frigorífica, y recordó la pérdida de cientos de puestos de trabajo en el frigorífico Casa Blanca.

Machuca sostuvo que la salida debe construirse de forma colectiva y adelantó que este miércoles y jueves se desarrollarán instancias de trabajo en Paysandú con participación de representantes de los ministerios de Industria y de Trabajo, instituciones educativas, el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (Inefop), sindicatos y actores empresariales para debatir propuestas de reconversión laboral e industrial para el departamento.

Asimismo, reclamó una mayor presencia del gobierno nacional en Paysandú y pidió que se escuche a los trabajadores y a las organizaciones sociales para definir políticas públicas que permitan revertir la situación actual. “La clase obrera tiene que ser escuchada”.

Foto: Santiago Fleitas

En concreto pidió que el gobierno nacional aterrice “en su máxima expresión en Paysandú y que de una buena vez escuche a los trabajadores y también a las organizaciones vivas del departamento. Paysandú hoy no tiene un rumbo y ese rumbo se lo da la clase trabajadora, las distintas cámaras empresariales pero también las políticas públicas”.

En la movilización también estuvo presente la preocupación por el futuro de la industria cervecera. Representantes sindicales vinculados al conflicto de Ambev, entre ellos el presidente del sindicato de Pilsen, Bruno Pastorino, señalaron que el próximo 18 de agosto la empresa dará una respuesta definitiva sobre el futuro de la maltería en Paysandú, un tema que consideran clave para el mantenimiento de la actividad industrial en el departamento.

Por su parte, la presidenta del Plenario departamental del PIT-CNT, Cecilia Sánchez, leyó una declaración en la que expresó la “profunda angustia” existente en la ciudadanía por la falta de empleo y advirtió sobre el impacto social que generan los envíos al seguro de paro y la pérdida de fuentes laborales en distintas empresas.

Paro y movilización del PITCNT en Paysandú, el 11 de agosto Foto: Santiago Fleitas

Sánchez afirmó que los trabajadores no solo reclaman, sino que también buscan generar propuestas para un “Paysandú productivo”, y cuestionó que la aparente dinámica de algunas inversiones no se traduzca en empleo permanente para la población. Además, reivindicó la defensa de las empresas públicas y de un modelo de desarrollo basado en trabajo digno, salarios adecuados y diálogo social.

La jornada concluyó luego de varias oratorias con un llamado a continuar la organización sindical y a profundizar el debate sobre el futuro productivo del departamento, en momentos en que la situación del empleo continúa siendo una de las principales preocupaciones de los sanduceros.