Vientos de 70 kilómetros o más provocaron voladuras de techos, caída de cables y daños estructurales en varias viviendas

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Voladuras de techos, caída de árboles, tendidos eléctricos afectados y cortes de energía fueron algunas de las consecuencias de un fenómeno meteorológico que mantuvo y mantiene en alerta a las autoridades y obligó a desplegar operativos de asistencia en varios barrios.

La zona norte de la ciudad fue la afectada, y fue Nuevo Paysandú donde se dio el peor escenario, según se desprende de los datos recabados por la diaria, seguido por los barrios comprendidos en el eje de la calle Costa Rica. En menor medida la afectación fue en la zona de Egeo, Etchepare, Las Brisas y Los Ceibos.

En Nuevo Paysandú decenas de familias sufrieron daños en sus viviendas. Vecinos del lugar relataron los momentos de tensión vividos durante las horas de mayor intensidad del temporal.

“Fue un momento crítico para nosotros. Estábamos por comer cuando comenzó a levantarse el viento. Miré por la ventana y vi cómo se movía el techo de la casa, mientras caían árboles y cables alrededor”, contó Nicolás, uno de los residentes afectados, al canal 4 local.

Según relató, junto con familiares y amigos intentó evitar que la estructura se desprendiera colocando piedras sobre el techo. Sin embargo, la fuerza del viento terminó arrancando parte de las chapas.

“Después logramos volver a colocarlo de forma provisoria, pero quedó muy dañado. Ahora estamos tratando de asegurar todo con piolas y piedras para que no entre agua. Lo principal es arreglar el techo para proteger nuestras cosas”, expresó.

Las autoridades departamentales trabajan desde antes del ingreso del fenómeno meteorológico. El director de Asuntos Vecinales y Barriales de la Intendencia de Paysandú, Matías Pereira, explicó a la diaria que las tareas comenzaron en coordinación con el Centro Coordinador de Emergencias Departamentales (Cecoed), en el marco de las advertencias meteorológicas emitidas para la región.

Los vecinos deben hacer la denuncia en la comisaría más cercana y luego en el Cecoed. “Desde ayer veníamos llevando adelante acciones preventivas junto con el Cecoed. A primera hora de la mañana desplegamos equipos en distintos puntos de la ciudad para atender situaciones de riesgo. Desde las 5.00 estoy operativo llevando gente al liceo 1 o a casas particulares”, detalló Pereira.

Uno de los procedimientos más importantes tuvo lugar en la zona de Diagonal San Félix y La Granada, donde se encontraban menores alojados en campamentos y carpas como consecuencia de la creciente. Ante el pronóstico de tormentas severas y vientos intensos, se resolvió su traslado preventivo a lugares seguros.

“Las afectaciones fueron importantes, pero tenemos la tranquilidad de que los menores fueron retirados a tiempo y trasladados a lugares seguros”, destacó Pereira.

Relevamiento en distintos barrios

Los equipos de emergencia continuaron en la tarde de hoy recorriendo las zonas más afectadas para evaluar daños y brindar asistencia a las familias damnificadas. Además de Nuevo Paysandú, los operativos se desarrollan en otros barrios, como Costa Rica, los complejos habitacionales conocidos como Los Pulmones y otros puntos donde se reportaron consecuencias derivadas de las fuertes ráfagas.

En las tareas participan funcionarios de la Intendencia, del Cecoed, de las direcciones de Obras, Vivienda y Promoción Social, quienes trabajan en el relevamiento de viviendas afectadas y en la entrega de apoyo a quienes sufrieron pérdidas materiales.

De acuerdo con los primeros datos recabados por las autoridades, ya se contabilizaron al menos 30 afectaciones vinculadas a voladuras de techos. Sin embargo, se estima que el número podría incrementarse a medida que avance el relevamiento en las próximas horas.

Monitoreo por la creciente del río

A la situación generada por el temporal se suma el seguimiento permanente de la creciente del río Uruguay, que mantiene en alerta a los organismos de emergencia. De todas formas, el río se ha mantenido estacionado estos días, superando apenas los seis metros.

Hasta el momento no se han reportado personas lesionadas de gravedad, aunque los organismos de respuesta permanecen en estado de vigilancia debido a la persistencia de condiciones meteorológicas inestables.

Desde el Cecoed y la Intendencia se exhortó a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales, evitar desplazamientos innecesarios durante los episodios de viento fuerte y comunicar cualquier situación de emergencia a las autoridades competentes.