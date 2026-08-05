El papa León XIV visitará Paysandú el sábado 7 de noviembre

El papa León XIV desde la ventana del Palacio Apostólico, el 2 de agosto, durante el rezo del Ángelus, en el Vaticano.

La noticia de la visita del papa León XIV a Paysandú fue presentada este miércoles durante una conferencia de prensa en el salón Acquistapace de la la Intendencia de Paysandú. El intendente Nicolás Olivera junto con autoridades departamentales, representantes de la Iglesia católica, fuerzas de seguridad y referentes de distintas instituciones locales se hicieron presente.

La confirmación oficial fue realizada por el Vaticano y anunciada por el portavoz, Matteo Bruni. Según el itinerario difundido, el pontífice permanecerá en Uruguay entre el 6 y 8 de noviembre, con actividades previstas en Montevideo, Florida y Paysandú, convirtiendo al departamento sanducero en escenario de un evento de proyección internacional.

“Se podrán imaginar la felicidad que hoy nos toca compartir con todo el pueblo”, expresó Olivera al anunciar oficialmente la visita. El jerarca destacó que la llegada del Santo Padre es el resultado de años de gestiones iniciadas en 2021, cuando se trasladó una invitación al entonces papa Francisco a través de la Nunciatura Apostólica.

Posteriormente, la invitación fue reiterada al actual pontífice y acompañada por un trabajo conjunto entre la intendencia, la Diócesis de Salto y representantes de la iglesia local. “Hace 40 años que un papa no visita Uruguay. Que vuelva a hacerlo y que venga a Paysandú, es algo que nos desafía y nos llena de orgullo”, señaló el intendente.

La preparación para la visita ya está en marcha. Olivera informó que hace aproximadamente un mes una misión oficial del Vaticano, encabezada por monseñor Salas –responsable de la organización de los viajes papales–, recorrió distintos puntos de la ciudad para evaluar aspectos vinculados a la logística y la seguridad.

En las próximas semanas se concretarán nuevas instancias de coordinación con organismos nacionales, departamentales y eclesiásticos. Participan en la planificación la Policía, el Centro Coordinador de Emergencias (Cecoed), la intendencia y diversas instituciones públicas y privadas.

Está previsto que León XIV arribe a Paysandú por vía aérea durante la mañana del 7 de noviembre. Hasta el momento se manejan dos actividades principales, entre ellas una celebración abierta a toda la comunidad, aunque los detalles definitivos serán confirmados más adelante por las autoridades eclesiásticas y la organización vaticana.

Miles de visitantes y los ojos del mundo sobre Paysandú

Las autoridades estiman que la presencia del papa atraerá a miles de personas provenientes de distintos puntos de Uruguay y de países vecinos. La gira del Santo Padre no incluye Brasil, por lo que se espera una importante afluencia de fieles brasileños, además de visitantes argentinos y peruanos. “Los ojos del mundo van a estar puestos esos días en Uruguay, y el 7 de noviembre estarán puestos en Paysandú”, afirmó Olivera, quien definió la jornada como una oportunidad histórica para mostrar la capacidad organizativa y la hospitalidad de la comunidad sanducera.

El intendente realizó además un llamado a la unidad de toda la sociedad para recibir al líder de la Iglesia católica. “No se trata de credos religiosos ni políticos. Se trata de recibir a un jefe de Estado y a un líder espiritual mundial. Tenemos que estar a la altura y ser excelentes anfitriones”, expresó.

Un mensaje de paz y fraternidad

Si bien la agenda oficial aún se encuentra en elaboración, desde la iglesia adelantaron que el mensaje central de la visita estará enfocado en la paz, la fraternidad y el encuentro entre las personas, valores que han marcado el pontificado de León XIV.

Las autoridades destacaron además el perfil austero del pontífice y señalaron que el espíritu de la visita estará centrado en el contacto con la gente y en la participación comunitaria.

Las distintas actividades se desarrollarán, según pudo saber la diaria, en la propia ciudad de Paysandú. Gobiernos municipales y vecinos de Uruguay y Argentina, especialmente de Colón (Entre Ríos), se han puesto a disposición de Paysandú, pensando en que se pueda desbordar la capacidad hotelera.