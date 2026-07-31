Día histórico para Paysandú: se recibieron los primeros 16 médicos formados íntegramente en la ciudad

Festejo de médicos recibidos, el 30 de julio, en el patio del Hospital Escuela del Litoral, Paysandú.

El acontecimiento simboliza la finalización de un proyecto que permitió que jóvenes del litoral norte pudieran estudiar Medicina sin necesidad de trasladarse a Montevideo para completar su formación.

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Dieciséis profesionales se convirtieron en la primera generación de médicos formados íntegramente en la sede local de la Facultad de Medicina, consolidando un proceso de descentralización académica.

La emotiva celebración tuvo lugar en el patio del Hospital Escuela del Litoral y reunió a los flamantes egresados, familiares, docentes, autoridades universitarias y representantes de la salud pública.

Más allá de la obtención de un título profesional, el acontecimiento simboliza la concreción de un proyecto que permitió que jóvenes del litoral norte pudieran estudiar Medicina sin necesidad de trasladarse a Montevideo para completar su formación. Se trató de 16 estudiantes, 14 de ellos de Paysandú.

Entre los protagonistas de la jornada estuvo Evelyn Rivero, una de las nuevas médicas egresadas, quien compartió la emoción de integrar una generación que abrió un camino inédito para futuros estudiantes de la región. Confesó a la diaria que su deseo fue hacer la carrera en Paysandú y además su elección de vida es seguir aquí y especializarse en medicina comunitaria.

El director del Hospital Escuela del Litoral y docente universitario de la carrera de Medicina, doctor Sergio Venturino, destacó en diálogo con la diaria la trascendencia del momento y recordó el largo proceso que permitió llegar a este resultado.

“Es la primera generación. Algo que en principio era un deseo hoy se transforma en una realidad. Paysandú pudo cumplir con todas las necesidades que tiene un estudiante de Medicina desde el primer día hasta la concreción de la carrera”, destacó.

Las palabras de Venturino reflejaron el sentimiento compartido por quienes impulsaron la llegada y el crecimiento de la formación médica en el interior del país.

Durante años, cientos de jóvenes debían abandonar su lugar de origen para continuar sus estudios universitarios. La posibilidad de cursar la carrera completa en Paysandú representa un cambio estructural para la educación superior en la región.

El docente recordó además el vínculo cercano que se forjó entre el cuerpo académico y los estudiantes a lo largo de los años. “Nosotros, además de ser responsables de la institución, somos docentes universitarios. Tuvimos contacto con ellos desde cuarto año, los conocimos, participamos en las clases y talleres, los vimos recorrer los servicios del hospital, y hoy están concretando una carrera que para nosotros es motivo de enorme orgullo”, señaló.

El hospital como espacio de formación

El Hospital Escuela del Litoral ha sido uno de los pilares fundamentales en la formación de estos nuevos médicos. Allí los estudiantes hicieron prácticas, rotaciones y actividades clínicas que les permitieron adquirir experiencia directa con pacientes y equipos de salud.

Venturino explicó que el centro asistencial cuenta con diversas unidades académicas y docentes que acompañan la formación de los futuros profesionales.

“Hoy estamos celebrando el logro individual de cada uno de ellos, pero también el trabajo colectivo que hizo posible esta realidad. El hospital ha sido parte de ese proceso, y sentimos una enorme satisfacción al ver culminar esta etapa”, afirmó.

La institución se transformó durante estos años en un escenario de aprendizaje permanente, donde estudiantes y docentes compartieron experiencias que fortalecieron tanto la formación profesional como la calidad de la atención sanitaria.

El reconocimiento a las familias

En la celebración se destacó especialmente el papel desempeñado por las familias de los egresados. Detrás de cada título existe una historia de esfuerzo, sacrificio y acompañamiento que permitió a los estudiantes superar los desafíos que represena una de las carreras universitarias más exigentes.

“Nos parecía importante reconocer también el esfuerzo de las familias, porque son un pilar fundamental en la formación de estos jóvenes. Este logro les pertenece a ellos, pero también a quienes estuvieron acompañándolos durante todo el camino”, sostuvo Venturino.

La emoción de padres, madres, hermanos y amigos fue una de las postales más significativas de la jornada, un reflejo del orgullo compartido por quienes acompañaron el proceso académico desde sus inicios.

Festejo de médicos recibidos, el 30 de julio en el patio del Hospital Escuela del Litoral, Paysandú. Foto: Santiago Fleitas

Un aporte clave para la salud del interior

La graduación de estos 16 médicos no solo representa un éxito educativo. También es una oportunidad concreta para fortalecer el sistema de salud en Paysandú y en todo el litoral.

La falta de especialistas y de recursos humanos en el interior es una preocupación recurrente para las autoridades sanitarias. Por ese motivo la posibilidad de que los nuevos profesionales continúen desarrollando su carrera en la zona aparece como una de las grandes expectativas frente a este acontecimiento.

“Hoy por la mañana tuvimos una reunión con ellos [los egresados] y les planteamos justamente eso. Primero, reconocimos el compromiso y el sentido de pertenencia que han tenido con nuestro hospital, pero también les transmitimos que los necesitamos”, explicó Venturino.

El director remarcó que el desafío ahora es generar oportunidades para que estos jóvenes continúen especializándose en Paysandú. “Tenemos que seguir formando especialistas. Ahora nos queda la oportunidad de brindarles nuestro espacio para que se formen como profesionales. Paysandú los necesita y la región también los necesita”, afirmó.

La graduación de esta primera generación marca el comienzo de una nueva etapa para la enseñanza de la medicina en el litoral uruguayo. Los 16 nuevos médicos se convierten así en pioneros de un proceso que seguramente continuará creciendo en los próximos años y que permitirá que nuevas generaciones puedan acceder a una formación de excelencia sin abandonar su departamento.