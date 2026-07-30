Proyectos con mujeres sanduceras serán financiados por el MGAP

Para el MGAP, estamos ante “un nuevo hito de la política de género del agro”.

En el año internacional de la mujer agricultora, hace unas semanas el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), junto con el Instituto Plan Agropecuario (IPA), dio a conocer los 23 proyectos seleccionados para su financiación. Los grupos seleccionados de Paysandú no participan en la Mesa de Desarrollo Rural del departamento e involucran a 227 mujeres.

Los proyectos fueron evaluados por el MGAP, el IPA, la Unidad de Género, la Dirección General de Desarrollo Rural y este año se sumó el Instituto Nacional de Vitivinicultura (Inavi). No hubo participación de las estructuras departamentales.

La convocatoria es la sexta y, según el MGAP, es “un nuevo hito de la política de género del agro”. La secretaría de Estado destacó que “cuenta con 40 medidas para construir un agro y medio rural con equidad”.

Matías Carámbula, subsecretario del MGAP, habló el 14 de julio de “la diversidad que se encuentra dentro de los 23 proyectos seleccionados, donde 11 de ellos involucran a jóvenes, a diversos rubros productivos y departamentos del país”. “Esperamos seguir trabajando para trasladar las iniciativas de la Unidad Especializada en Género del MGAP hacia otras esferas del Estado”, manifestó.

Mujeres en procesos productivos colectivos

En la oportunidad se presentaron 79 proyectos colectivos, siendo seleccionada la cantidad ya mencionada. Hay cuatro proyectos nacionales (de varios departamentos) y 19 departamentales.

La política ministerial en la materia tiene el objetivo de “fomentar la participación de las mujeres rurales en procesos colectivos productivos, facilitar el acceso a bienes, servicios y el desarrollo de nuevas capacidades, reconocer experiencias destacadas, estimular el asociativismo y el contacto entre colectivos de mujeres rurales y promover su protagonismo en la agenda nacional productiva y comunitaria”.

La ley de presupuesto quinquenal arbitró 3.800.000 pesos para financiar este programa denominado Mujeres Transformadoras. Para colectivos de tres o más mujeres radicadas en el medio rural y/o vinculadas al agro o la pesca, hay un subsidio de hasta 195.000 pesos por grupo.

Un programa pionero

El Parlamento reconoció la década de trabajo del MGAP en políticas productivas, focalizadas en mujeres rurales. Desde este año, las convocatorias del MGAP serán anuales. Pasaron diez años del programa Somos Mujeres Rurales, que es el antecedente del actual. Los proyectos de los grupos “Mujeres pastoras del bioma Pampa” y “Mujeres de la tierra” del caserío Sauce Rural, de Paysandú, serán financiados.

El primer proyecto tiene la particularidad de ser interdepartamental e involucrar a grupos de mujeres de Cerro Largo, Flores, Maldonado, Rivera, Tacuarembó, Treinta y Tres y Paysandú. En marzo se lanzó esta convocatoria conjunta del MGAP y el IPA para apoyar iniciativas productivas, ambientales y de incidencia de mujeres rurales y del agro; en 2026, también con cooperación del Inavi.

El 15 de julio los integrantes de los grupos sanduceros se reunieron, virtualmente, con sus pares y los equipos técnicos ministeriales para intercambiar, evacuar dudas y ver cuestiones administrativas. Los proyectos involucran a 227 mujeres de todo el país.