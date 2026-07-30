Emotiva jornada de realojos en Paysandú: 158 familias accedieron a nuevas viviendas y dejaron atrás años de inundaciones

La jornada fue histórica para muchas familias que durante años convivieron con la amenaza permanente de las inundaciones.

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La entrega de 135 viviendas correspondientes a los realojos de Parkway 3 y Bajo Curupí, junto con la habilitación de otras 23 soluciones habitacionales en los barrios San Martín y Ferraris, marcó la fría pero agradable jornada de este miércoles, en el marco del Plan Avanzar

Paysandú vivió una jornada histórica para decenas de familias que durante años convivieron con la amenaza permanente de las inundaciones y las dificultades derivadas de vivir en zonas vulnerables.

La emoción estuvo presente desde el comienzo de la ceremonia. En representación de las familias beneficiarias, vecinas de Parkway 3 expresaron el sentimiento compartido por quienes recibieron las llaves de sus nuevos hogares.

“Hoy no solo recibimos la llave de una casa, recibimos la llave a una vida nueva, tranquila y sin miedo”, señalaron, recordando los años en que las crecidas obligaban a permanecer en alerta constante ante la posibilidad de tener que abandonar sus viviendas.

El testimonio reflejó una realidad conocida por cientos de familias sanduceras. Temporales, desbordes de cursos de agua y pérdidas materiales formaban parte de una rutina marcada por la incertidumbre. “A todos los niños les tocó preguntar si tenían que armar sus mochilas para salir corriendo de sus casas”, expresaron durante la ceremonia.

Las vecinas destacaron además la perseverancia de la comunidad durante todo el proceso y agradecieron el acompañamiento de autoridades, técnicos y organizaciones que participaron en el proyecto.

“Hoy podemos mirar hacia adelante con esperanza. Recuperamos la tranquilidad, la seguridad y la posibilidad de soñar con un futuro mejor para nuestros hijos y nuestras familias”, afirmaron.

Entrega de viviendas, el 29 de julio, en Paysandú. Foto: Santiago Fleitas

Un paso hacia la justicia social

Durante su intervención, la ministra de Vivienda, Tamara Paseyro, calificó la jornada como una verdadera fiesta para las familias beneficiarias y para las instituciones involucradas en el proyecto.

“Cada vez que nos paramos ante un hecho como este sentimos que estamos más cerca de la justicia social y de reducir las brechas de desigualdad que no afectan a todo el mundo por igual”, expresó.

La jerarca destacó especialmente el impacto que tienen las inundaciones sobre las familias más vulnerables, señalando que la incertidumbre permanente y las pérdidas recurrentes afectan no solo las condiciones materiales de vida, sino también la salud y el bienestar de las personas.

“Hoy estamos un poquito más cerca de esa justicia social. Hoy les toca a ustedes y este ministerio trabaja día a día para que más personas y más familias tengan esta oportunidad”, sostuvo.

Paseyro recordó, además, que el Ministerio de Vivienda incrementó significativamente los recursos destinados a programas habitacionales y realojos, en el marco del Plan Quinquenal de Vivienda, con el objetivo de atender situaciones de vulnerabilidad como las que durante años enfrentaron los habitantes de las zonas inundables de Paysandú.

La ministra enfatizó que el acceso a una vivienda representa mucho más que una solución constructiva. “La vivienda es un paso muy importante porque cambia la vida de la gente, pero también significa acceso a otros derechos, a nuevas oportunidades y a la posibilidad de construir comunidad”, afirmó.

Foto: Santiago Fleitas

“Una vivienda tiene la capacidad de transformar vidas”

Por su parte, el intendente Nicolás Olivera se refirió a su experiencia en políticas habitacionales, recordando que su primera responsabilidad dentro de la gestión pública estuvo precisamente relacionada con el área de vivienda de la intendencia, en 2010.

Olivera reflexionó sobre cómo cambió su visión acerca de lo que significa una vivienda para una familia. “Uno piensa que vivienda es juntar materiales, ladrillos, poner un techo y una puerta. Con el tiempo me di cuenta de que es mucho más que eso. Una vivienda tiene la capacidad de transformar vidas”, expresó.

El jefe comunal recordó las numerosas situaciones vividas durante años junto con vecinos afectados por las inundaciones y aseguró que cada lluvia o crecida representaba una preocupación constante para quienes habitaban en zonas de riesgo.

“Me imagino lo que les pasa a quienes están esperando cuánto va a llover o cuándo se va a desbordar un arroyo. Esos niños pendientes de si tienen que armar la mochila para irse de sus casas... Esa realidad es la que hoy estamos dejando atrás”, manifestó.

Olivera destacó, además, el valor de la perseverancia de las familias beneficiarias y señaló que uno de los aspectos más importantes del proceso fue vencer la resignación.

“Lo más triste que puede tener un ser humano es resignarse. Ustedes no bajaron los brazos y nosotros tampoco. Por eso hoy la resignación se transforma en esperanza y en un nuevo comienzo”, afirmó.

Más de 450 viviendas entregadas

Durante su discurso, el intendente destacó que con esta etapa culmina un proceso que permitió entregar 456 viviendas nuevas vinculadas a distintos proyectos de realojo desarrollados en Paysandú.

Explicó que Parkway 3 forma parte de una serie de intervenciones habitacionales que fueron surgiendo a medida que se elaboraban proyectos, se obtenían recursos y se concretaban nuevas soluciones para familias que residían en condiciones precarias o en zonas inundables.

Asimismo, reconoció el trabajo desarrollado por los equipos técnicos de la intendencia y del Ministerio de Vivienda, quienes acompañaron a las familias durante todas las etapas del proceso.

“Más allá de los recursos y de las obras, hay personas que pusieron capacidad, compromiso y corazón para que esto fuera posible”, señaló.

La ceremonia culminó con la entrega de llaves a las familias beneficiarias. Con estas nuevas soluciones habitacionales, Paysandú continúa avanzando en los programas de realojo e integración urbana impulsados por el gobierno nacional y la intendencia, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de cientos de familias y consolidar barrios más seguros, integrados y con mejores oportunidades para las futuras generaciones.