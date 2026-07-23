El bosque del mañana: el proyecto uruguayo que conquistó a la industria forestal y viajará a Finlandia

La innovadora propuesta fue desarrollada desde el Polo Educativo Tecnológico de Paysandú por un grupo de docentes.

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A partir del desafío planteado por la empresa finlandesa Ponsse, el equipo de extensionistas del PET2 de UTU Paysandú desarrolló Forwarder Zero-Emission Concept, una propuesta que busca repensar el futuro de la maquinaria forestal mediante la integración de movilidad eléctrica, hidrógeno verde, inteligencia artificial, telemetría y recuperación de energía.

Forwarder Zero-Emission Concept es una innovadora propuesta desarrollada desde el Polo Educativo Tecnológico 2 (PET2), transformado hoy en nodo de innovación de UTU en Paysandú.

La propuesta surgió en el marco del desafío Cut to Length (CTL), que significa corte a medida, convocado por la empresa finlandesa Ponsse, uno de los principales fabricantes mundiales de maquinaria forestal.

El desafío se desarrolló a partir de los problemas y desafíos planteados en los nodos de innovación de UTU, recientemente inaugurados como espacios destinados a promover la innovación, la creatividad y la búsqueda de soluciones a problemáticas reales de la industria y el entorno productivo.

La propuesta busca imaginar un bosque donde el potente rugido de los motores diésel es reemplazado por el silencio de la tecnología eléctrica y el único rastro visible de la operación es el vapor de agua.

En este proceso, los docentes participaron en su rol de extensionistas, articulando las capacidades de la educación técnica con las necesidades concretas del sector productivo y promoviendo la construcción colectiva de soluciones innovadoras.

La iniciativa se destacó entre 12 proyectos presentados desde distintos puntos de América Latina.

Como reconocimiento al potencial de la propuesta, Ponsse invitó formalmente al equipo docente a viajar a Finlandia para conocer de primera mano los procesos industriales de vanguardia y las tecnologías que se desarrollan en uno de los países líderes mundiales de la industria forestal.

La propuesta fue presentada por el equipo del PET2 integrado por Maestro Técnico Pablo Ledesma, el profesor de Física Gino Espíndola, el Ingeniero Sergio Capillera y el docente facilitador de extensión Oldemar Chacón, quienes participaron en la presentación y el desarrollo de la propuesta en el marco de las acciones de extensión e innovación de UTU.

Se plantea transformar la maquinaria forestal mediante una arquitectura energética híbrida que combina baterías de alta capacidad con celdas de combustible alimentadas por hidrógeno verde.

Un forwarder convencional puede consumir decenas de miles de litros de diésel al año. Frente a ese desafío, el proyecto apunta a desarrollar una alternativa de cero emisiones directas, aprovechando las condiciones particularmente favorables de Uruguay, cuya matriz de generación eléctrica se caracteriza por un alto componente de energías renovables.

El desafío no es menor: se trata de repensar una de las máquinas fundamentales de la cosecha forestal y proyectarla hacia una nueva generación de maquinaria más limpia, eficiente e inteligente.

Tecnología inteligente para una nueva industria

El proyecto no se limita a sustituir un motor diésel por una fuente de energía diferente. La propuesta incorpora sistemas de telemetría avanzada, inteligencia artificial y recuperación de energía durante diferentes etapas de la operación.

La máquina del futuro podrá generar y analizar datos en tiempo real, optimizar sus procesos de trabajo y recuperar parte de la energía producida durante el frenado y el funcionamiento de sus sistemas hidráulicos y mecánicos.

De esta manera, Forwarder Zero-Emission Concept se presenta como mucho más que una innovación tecnológica: es también una plataforma de aprendizaje y formación vinculada a los desafíos concretos de la industria 4.0.

Para los extensionistas del PET2, el proyecto representa una oportunidad para conectar la educación técnica con problemas reales de la industria, promoviendo la participación de estudiantes y docentes en la búsqueda de soluciones innovadoras y articulando conocimientos de electrónica, electrotecnia, automatización, mecánica, programación, inteligencia artificial y energías renovables.

De Paysandú al mundo

La invitación de Ponsse constituye un reconocimiento al trabajo desarrollado desde la educación pública uruguaya y, particularmente, desde Paysandú.

El viaje a Finlandia permitirá al equipo conocer centros tecnológicos, procesos industriales y soluciones aplicadas a una de las industrias forestales más avanzadas del mundo.

El proyecto tiene como horizonte el escalamiento industrial hacia 2030 y representa una mirada hacia el futuro: una industria forestal capaz de producir de manera más eficiente, reducir su impacto ambiental y aprovechar las nuevas posibilidades que ofrecen la movilidad eléctrica, el hidrógeno verde, la inteligencia artificial y la industria 4.0.